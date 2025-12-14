HOYSuscripcion LR Focus

Tendencias

Profesor de la UNMSM revela notas finales de sus alumnos y redes se sorprenden al ver que todo el salón jaló: "Verano con fe"

El docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos dio a conocer las notas finales de su curso y el registro mostró que la calificación más alta fue 08, lo que generó sorpresa entre los usuarios de TikTok.

El profesor de la facultad de ingeniería electrónica y eléctrica reveló que todos sus alumnos de la UNMSM jalaron el curso.
El profesor de la facultad de ingeniería electrónica y eléctrica reveló que todos sus alumnos de la UNMSM jalaron el curso. | Foto: composición LR

Las carreras de ingeniería en el Perú son reconocidas por su alto grado de exigencia y dificultad académica. Así lo demostró un profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) quien sorprendió a sus alumnos al revelar las notas finales de fin de curso.

Según se escucha en el video publicado en TikTok, la nota más alta fue de 08. El hecho dejó en shock a los usuarios, quienes no tardaron en comentar sobre el elevado nivel de exigencia de estas carreras.

PUEDES VER: Profesor de la UNMSM lanza dura crítica a las academias por nivel de ingresantes a la universidad: "Están en nada"

lr.pe

Profesor de la UNMSM sorprende al revelar notas de sus alumnos

Mediante la cuenta de TikTok @tony_tony_melgar el joven estudiante de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica compartió el momento en el profesor del curso dictaba frente a la clase las notas finales. Tal fue la sorpresa de todos al escuchar que la gran mayoría obtuvo entre cero a 06.

La nota más alta de todas, según se escucha en el video es de 08. "Romero, cero. Fernández, 03. Cóndor, 00. Núñez 05", señaló. El clip rápidamente se volvió viral en TikTok y usuarios no dudaron en sorprenderse al ver que todos tendrían que realizar otro examen.

PUEDES VER: Profesor de San Marcos da firme mensaje a sus alumnos: "No somos cualquier universidad"

lr.pe

"El 08 directo a la Nasa", "Se llevó a todo el salón, verano con fe", "¿La nota era de 0 a 5?", "Todos al susti", "Ese profesor saca sus ejercicios de libros rusos", "Este ciclo se aprende, el próximo se aprueba", "Fue una masacre", "Y en universidad particular aprueban con 18", "Eso no es nada, en la UNAC te ponen hasta - 03", se lee en los comentarios.

