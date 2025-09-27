HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     
Tendencias

Peruana muestra cómo es una playa un Puno y en redes reaccionan: "¿Están tomando sol o frío?"

Una usuaria peruana compartió en TikTok cómo es un día de playa en Puno, a orillas del lago Titicaca. Las imágenes muestran a personas disfrutando del sol, pero abrigadas por el viento.

Peruana muestra cómo es una playa un Puno y en redes reaccionan
Peruana muestra cómo es una playa un Puno y en redes reaccionan | Foto: composición LR/TikTok

Una usuaria peruana sorprendió en redes sociales al mostrar cómo es un día de playa en Puno, a orillas del lago Titicaca. Antonia Hancco compartió un video en TikTok en el que se observa a decenas de personas disfrutando de un soleado día, pero en un escenario muy distinto al de las playas de la costa peruana.

En las imágenes se aprecia a sus amigas tomando sol, pero abrigadas con zapatillas, pantalones, casacas y mantas, reflejando el particular clima de la zona. La publicación se volvió viral al evidenciar las características de estas “playas de altura”, donde se combinan el sol intenso de los Andes con el frío propio de los más de 3.800 metros sobre el nivel del mar.

Usuarios reaccionan a la playa de Puno

El video difundido por Antonia Hancco generó una oleada de comentarios en TikTok. Muchos usuarios resaltaron la experiencia singular de ir a la playa en Puno y mencionaron en tono humorístico comentarios como: “¿Están tomando sol o frío?”. “Y es un día de sol, imagina en invierno”. “Solo falta que caiga nevada”. Otros se sorprendieron al ver a las jóvenes abrigadas mientras intentaban broncearse, una escena poco común para quienes asocian las playas con calor y trajes de baño.

Algunos internautas incluso describieron las sensaciones extremas que provoca la altura: “El sol te quema un montón porque es altura, el frío te quema, huele a lago, no recomendado”. Otros agregaron frases como “Es verano, pero hace un frío”, en referencia el contraste climático que caracteriza a las altas zonas andinas del Perú.

¿Cómo son las playas de Puno?

Las llamadas “playas de altura del altiplano” se forman en las orillas de las penínsulas e islas del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Aunque se ubican a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, sorprenden por su parecido con las playas oceánicas, gracias a sus amplios arenales y paisajes que invitan al descanso y la contemplación.

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

Al menos seis de estas playas lacustres son las más recomendadas para visitar en cualquier época del año. Todas cuentan con acceso vehicular y, pese a que en verano pueden presentarse lluvias y ráfagas de viento, el sol es intenso durante todo el año. Este ambiente singular las convierte en un destino alternativo para quienes desean vivir una experiencia playera distinta en el corazón del altiplano peruano.

Notas relacionadas
De influencers a modelos: Las Trillizas Grinwis sorprenden al conquistar las pasarelas internacionales

De influencers a modelos: Las Trillizas Grinwis sorprenden al conquistar las pasarelas internacionales

LEER MÁS
El 70% de especialistas advierte que lo publicado en redes puede costar un empleo en Perú

El 70% de especialistas advierte que lo publicado en redes puede costar un empleo en Perú

LEER MÁS
Exestrella de ‘Esto es Guerra’, Alessandra Bonelli, se convierte en madre por primera vez y comparte conmovedor mensaje: “Te amamos”

Exestrella de ‘Esto es Guerra’, Alessandra Bonelli, se convierte en madre por primera vez y comparte conmovedor mensaje: “Te amamos”

LEER MÁS
El famoso bebé del meme cumplió 19 años: así luce el protagonista del icónico ‘Success Kid’

El famoso bebé del meme cumplió 19 años: así luce el protagonista del icónico ‘Success Kid’

LEER MÁS
Streamer español agrede a un adulto mayor japonés en tren durante transmisión en vivo y genera indignación

Streamer español agrede a un adulto mayor japonés en tren durante transmisión en vivo y genera indignación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perro es rescatado en un incendio en casa, pero antes guía a policía a que le ponga su correa en EEUU

Perro es rescatado en un incendio en casa, pero antes guía a policía a que le ponga su correa en EEUU

LEER MÁS
Periodista alemán queda impactado al descubrir que en Perú se compra cabello humano en plena vía pública: "Pensaba que era un chiste"

Periodista alemán queda impactado al descubrir que en Perú se compra cabello humano en plena vía pública: "Pensaba que era un chiste"

LEER MÁS
Mario Colomina, el influencer español que conquistó TikTok con su pasión por el Perú: "Mi amor nació por la gastronomía"

Mario Colomina, el influencer español que conquistó TikTok con su pasión por el Perú: "Mi amor nació por la gastronomía"

LEER MÁS
Joven invita a comer a madre ambulante en un mercado, pero seguridad intenta retirarla: “Pídele para llevar y que se retire”

Joven invita a comer a madre ambulante en un mercado, pero seguridad intenta retirarla: “Pídele para llevar y que se retire”

LEER MÁS
Así lucen los niños que se volvieron famosos por bailar “Lambada” en los años 70′s

Así lucen los niños que se volvieron famosos por bailar “Lambada” en los años 70′s

LEER MÁS
Mujer pidió ayuda a su sobrina para cargar 'enorme' pedido de Temu, pero solo llegó una bolsita

Mujer pidió ayuda a su sobrina para cargar 'enorme' pedido de Temu, pero solo llegó una bolsita

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paraguay vs Panamá EN VIVO HOY por el Mundial sub-20 vía GEN: la Albirroja remonta 2-1

Partido de Chile 1-0 Nueva Zelanda EN VIVO por la fecha 1 del Mundial sub-20: la Rojita gana

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: Manifestantes logran llegar al Congreso en la tercera jornada de movilizaciones

Tendencias

Estas son las exigentes preguntas del examen de admisión de la Universidad Sideral Carrión que pocos logran aprobar: conoce sus 77 carreras

Perro es rescatado en un incendio en casa, pero antes guía a policía a que le ponga su correa en EEUU

El famoso bebé del meme cumplió 19 años: así luce el protagonista del icónico ‘Success Kid’

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: Manifestantes logran llegar al Congreso en la tercera jornada de movilizaciones

Ministerio de Defensa: nueva norma obliga a las Fuerzas Armadas a rastrear municiones desde su compra hasta su uso

Dina Boluarte: queman muñeco de la presidenta en rechazo por su llegada a Arequipa

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota