Peruana muestra cómo es una playa un Puno y en redes reaccionan: "¿Están tomando sol o frío?"

Una usuaria peruana sorprendió en redes sociales al mostrar cómo es un día de playa en Puno, a orillas del lago Titicaca. Antonia Hancco compartió un video en TikTok en el que se observa a decenas de personas disfrutando de un soleado día, pero en un escenario muy distinto al de las playas de la costa peruana.

En las imágenes se aprecia a sus amigas tomando sol, pero abrigadas con zapatillas, pantalones, casacas y mantas, reflejando el particular clima de la zona. La publicación se volvió viral al evidenciar las características de estas “playas de altura”, donde se combinan el sol intenso de los Andes con el frío propio de los más de 3.800 metros sobre el nivel del mar.

Usuarios reaccionan a la playa de Puno

El video difundido por Antonia Hancco generó una oleada de comentarios en TikTok. Muchos usuarios resaltaron la experiencia singular de ir a la playa en Puno y mencionaron en tono humorístico comentarios como: “¿Están tomando sol o frío?”. “Y es un día de sol, imagina en invierno”. “Solo falta que caiga nevada”. Otros se sorprendieron al ver a las jóvenes abrigadas mientras intentaban broncearse, una escena poco común para quienes asocian las playas con calor y trajes de baño.

Algunos internautas incluso describieron las sensaciones extremas que provoca la altura: “El sol te quema un montón porque es altura, el frío te quema, huele a lago, no recomendado”. Otros agregaron frases como “Es verano, pero hace un frío”, en referencia el contraste climático que caracteriza a las altas zonas andinas del Perú.

¿Cómo son las playas de Puno?

Las llamadas “playas de altura del altiplano” se forman en las orillas de las penínsulas e islas del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Aunque se ubican a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, sorprenden por su parecido con las playas oceánicas, gracias a sus amplios arenales y paisajes que invitan al descanso y la contemplación.

Al menos seis de estas playas lacustres son las más recomendadas para visitar en cualquier época del año. Todas cuentan con acceso vehicular y, pese a que en verano pueden presentarse lluvias y ráfagas de viento, el sol es intenso durante todo el año. Este ambiente singular las convierte en un destino alternativo para quienes desean vivir una experiencia playera distinta en el corazón del altiplano peruano.