La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) no incluirá al ‘gusano legendario’ en el menú especial y ha realizado cambios en su tradicional almuerzo navideño de 2025. Según un comunicado de la Oficina General de Bienestar Universitario, este año se han programado 5.000 raciones para dicho almuerzo, las cuales estarán disponibles previa reserva de los estudiantes el 15 de diciembre en la Puerta 1 del estadio.

El canje de la comida se realizará el martes 16 de diciembre desde las 11.00 a. m. en el comedor universitario de Ciudad Universitaria. La Oficina General de Bienestar Universitario indicó que todos los estudiantes, sin excepción, podrán acceder: estudiantes externos, residentes internos, bolsistas y personas con carné del Conadis. El ingreso será por orden de llegada y el ticket es intransferible; en caso de extravío, se perderá el derecho al almuerzo.

TE RECOMENDAMOS LAS FIGURAS QUE NO IRÁN A LAS ELECCIONES 2026 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Asimismo, se informó que los estudiantes que reserven su ticket en Ciudad Universitaria no podrán acceder al menú especial en otros locales, como Cangallo, Veterinaria o San Juan de Lurigancho.

Las nuevas medidas para el almuerzo especial de San Marcos. Foto: San Marcos

PUEDES VER: Minsa confirma los dos primeros casos de la variante H3N2 de influenza en menores de edad en Perú

¿Qué cambios se realizó para el menú especial?

El principal cambio es que ya no se formarán largas colas para acceder al menú especial, como ocurría en años anteriores, cuando la entrega comenzaba a las 6.00 a. m. En esas ocasiones, muchos estudiantes pernoctaban en tiendas improvisadas de campamento. No obstante, este año la universidad anunció que ya no será necesario trasnochar para participar en este evento especial.

Finalmente, se anunció que, de manera simbólica, el ‘gusano legendario’ reservará el primer ticket para el menú especial. Esta medida se toma en medio de las críticas generadas por un show de strippers realizado en la Ciudad Universitaria el último viernes 12 de diciembre, hecho que motivó la suspensión indefinida de las fiestas, verbenas y actividades no académicas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.