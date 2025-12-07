HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Tendencias

Payasito conmueve al llegar vestido y maquillado a su exposición tras percances y usuarios lo felicitan: "Oiga, caballero, muy bien"

El video ha acumulado más de 273 mil visualizaciones en TikTok y ha generado reacciones humorísticas sobre su presentación.

‘Payapito’ resaltó en redes sociales la importancia de no descuidar las distintas actividades de una persona.
‘Payapito’ resaltó en redes sociales la importancia de no descuidar las distintas actividades de una persona. | Foto: TikTok | Composición: LR

Un joven conocido en redes sociales con el nombre artístico ‘Payapito’ publicó un video en el que realizaba una exposición en su universidad mientras estaba vestido y maquillado como payaso. El contenido ha llamado la atención por mostrar cómo combina su trabajo de artista con sus estudios, a pesar de las dificultades que implican sus horarios.

PUEDES VER: Usuarios captan a pasajeros del Metropolitano entrando por las ventanas del bus: "¿Y la ATU permite eso?"

lr.pe

‘Payapito’ presenta su exposición vestido de payaso

En el video compartido por la cuenta oficial de ‘Payapito’ se observa cómo expone un trabajo académico frente a su clase mientras conserva su característico vestuario y maquillaje de payaso. Destacó, además, la importancia de no descuidar los estudios por la realización de actividades artísticas: “Ser payaso es mi pasión, pero mis estudios no se pueden quedar atrás, así los horarios nos jueguen en contra”.

'Payapito' en su más reciente video. | Foto: TikTok

'Payapito' en su más reciente video. | Foto: TikTok

PUEDES VER: Youtuber iOA responde a quienes lo culpan por la ausencia de Rosalía en Perú y revela el alto costo de su show

lr.pe

Comentarios en redes sociales felicitan a ‘Papayito’ por cumplir con sus deberes

Hasta el momento del cierre de esta nota, el contenido supera las 273 mil visualizaciones en TikTok y los 500 comentarios, de los que resaltan opiniones variadas: algunas incluyeron solo bromas relacionadas con la presentación y el personaje de payaso (“me dio expresión corporal, responsabilidad y un oiga caballero xd”, “esa elegancia es digna de una expo final”, “eso me pasó una vez, hice grupo con un amigo q era payasito y él tenía vergüenza exponer con su ropa por q tenía q ir a trabajar, pero para darle confianza tbm me vestí de payasito y expusimos así jajajaaj”); mientras que otras expresaron sus felicitaciones por el esfuerzo de no abandonar el estudio o el trabajo (“oiga caballero, muy bien”, “no te conozco, pero me siento orgullosa de ti”, “me quito el sombrero, hermanito”, “trabajar jamás será motivo de vergüenza”).

Notas relacionadas
Mototaxista convierte su unidad en trineo y causa furor en redes: "Exceso de espíritu navideño"

Mototaxista convierte su unidad en trineo y causa furor en redes: "Exceso de espíritu navideño"

LEER MÁS
Streamer La Cobra queda en shock al descubrir que 'Pol Deportes' lo sigue en X y no a Messi ni Cristiano: 'Estoy emocionado'

Streamer La Cobra queda en shock al descubrir que 'Pol Deportes' lo sigue en X y no a Messi ni Cristiano: 'Estoy emocionado'

LEER MÁS
Vendedor de caramelos ahorra desde octubre para comprar pavito y compartirlo con su madre en Navidad

Vendedor de caramelos ahorra desde octubre para comprar pavito y compartirlo con su madre en Navidad

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruano que vive en Suiza compara la vida allí y en Perú: "Tienes un sueldo fijo sumamente alto que puedes ahorrar"

Peruano que vive en Suiza compara la vida allí y en Perú: "Tienes un sueldo fijo sumamente alto que puedes ahorrar"

LEER MÁS
Peruana coloca curioso cartel en su carro y desata risas en TikTok: “No me grite, téngame paciencia”

Peruana coloca curioso cartel en su carro y desata risas en TikTok: “No me grite, téngame paciencia”

LEER MÁS
Las gaseosas alcanzaron el éxito por su sabor, pero se despidieron de los peruanos con el paso de los años

Las gaseosas alcanzaron el éxito por su sabor, pero se despidieron de los peruanos con el paso de los años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Tendencias

Peruana coloca curioso cartel en su carro y desata risas en TikTok: “No me grite, téngame paciencia”

Repartidor de delivery critica pedido de canchita por aplicativo y genera controversia: "Cómprate 2 soles de maíz"

Furor en redes por la supuesta ‘Lista Negra de las Girls’: publican archivo viral que expone a presuntos infieles en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025