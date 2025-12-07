‘Payapito’ resaltó en redes sociales la importancia de no descuidar las distintas actividades de una persona. | Foto: TikTok | Composición: LR

‘Payapito’ resaltó en redes sociales la importancia de no descuidar las distintas actividades de una persona. | Foto: TikTok | Composición: LR

Un joven conocido en redes sociales con el nombre artístico ‘Payapito’ publicó un video en el que realizaba una exposición en su universidad mientras estaba vestido y maquillado como payaso. El contenido ha llamado la atención por mostrar cómo combina su trabajo de artista con sus estudios, a pesar de las dificultades que implican sus horarios.

‘Payapito’ presenta su exposición vestido de payaso

En el video compartido por la cuenta oficial de ‘Payapito’ se observa cómo expone un trabajo académico frente a su clase mientras conserva su característico vestuario y maquillaje de payaso. Destacó, además, la importancia de no descuidar los estudios por la realización de actividades artísticas: “Ser payaso es mi pasión, pero mis estudios no se pueden quedar atrás, así los horarios nos jueguen en contra”.

'Payapito' en su más reciente video. | Foto: TikTok

PUEDES VER: Youtuber iOA responde a quienes lo culpan por la ausencia de Rosalía en Perú y revela el alto costo de su show

Comentarios en redes sociales felicitan a ‘Papayito’ por cumplir con sus deberes

Hasta el momento del cierre de esta nota, el contenido supera las 273 mil visualizaciones en TikTok y los 500 comentarios, de los que resaltan opiniones variadas: algunas incluyeron solo bromas relacionadas con la presentación y el personaje de payaso (“me dio expresión corporal, responsabilidad y un oiga caballero xd”, “esa elegancia es digna de una expo final”, “eso me pasó una vez, hice grupo con un amigo q era payasito y él tenía vergüenza exponer con su ropa por q tenía q ir a trabajar, pero para darle confianza tbm me vestí de payasito y expusimos así jajajaaj”); mientras que otras expresaron sus felicitaciones por el esfuerzo de no abandonar el estudio o el trabajo (“oiga caballero, muy bien”, “no te conozco, pero me siento orgullosa de ti”, “me quito el sombrero, hermanito”, “trabajar jamás será motivo de vergüenza”).