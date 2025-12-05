Youtuber iOA responde a quienes lo culpan por la ausencia de Rosalía en Perú y revela el alto costo de su show

Youtuber indica que el evento fue "icónico" y no se arrepiente de haberlo realizado. | Foto: Dazed / iOA | Composición: LR

En un reciente video, el youtuber peruano iOA decidió contar cómo recreó en el 2023 el ‘Motomami World Tour’, una serie de conciertos de la cantante española Rosalía realizados un año antes. El contenido fue publicado luego de que ella anunciara su nuevo tour mundial 2026, en el que no considera a Perú, y dividió la opinión de usuarios en redes sociales.

La grande inversión de la primera fecha del ‘Miji Show’

Según el youtuber peruano, se invirtieron más de US$130,000 para la realización de su evento, al que denominó 'Miji Show'. Los montos estaban organizados de la siguiente manera:

INVERSIÓN MOTIVO US$6,000 caracterización (maquillaje, peinado, pelucas de bailarines y peluca de iOA) US$3,000 vestuarios en diversos colores (para iOA y los bailarines) US$2,000 coreógrafos US$6,000 ocho bailarines por fecha US$1,000 alquiler de salones para ensayar US$1,000 contrato de una profesora de flamenco US$24,000 circuito de cámaras para el escenario y para grabar contenido para YouTube US$23,000 pantallas HD, luces, sonido profesional y estructuras para sostener el escenario US$8,000 dirección de cámaras, sonido y video US$8,000 fondo blanco para fotografía US$2,000 cajas móviles para la coreografía US$8,000 alquiler del Parque de la Exposición (3 días previos, el día del concierto y un día posterior para el desmontaje) US$5,000 16 baños portátiles, 33 guardias de seguridad y una ambulancia para el evento US$5,000 9 cascos de resina (para iOA y los bailarines) US$2,000 9 scooters US$1,000 mopas y accesorios extra para el escenario US$3,000 contrato de DJ Peligro e influencer ‘El Grillo’ US$15,000 productores para la previa y la realización del evento US$8,000 licencia de APDAYC y UNIMPRO

De igual manera, indicó el costo y cantidad de entradas vendidas para la primera fecha:

ZONA PRECIO PREVENTA CANTIDAD GANANCIA You did it! 120 soles 800 entradas S/96,000 Sakara! 80 soles 1200 entradas S/96,000 ¿De repente quizás? 50 soles 1200 entradas S/60,000

Según iOA, se obtuvo un ingreso de US$71,000. Sin embargo, hubo un desbalance de casi US$60,000. “Esa fue la famosa deuda con la que nos quedamos, así que no hubo ganancia comercial”, menciona al respecto.

En el video, además, muestra capturas de pantalla y videos de las conversaciones que tuvo vía Instagram con Mecnun Giasar, el coreógrafo original del show de Rosalía, antes de que él lo acusara públicamente de no acreditar su trabajo, ya que se presentaron sus coreografías en el 'Miji Show' sin su permiso. iOA indica también que Giasar le mandó una carta notarial, pero que la demanda no se interpuso.

‘Miji Show’ habría causado que Rosalía no considere al Perú en su gira, según usuarios en redes sociales

Dado que el video de iOA contando la realización del 'Miji Show' fue publicado luego de que Rosalía anunciara su tour mundial para el 2026 —en el que no incluye a Perú— miles de usuarios expresaron su opinión y consideraron que esta decisión se dio por el revuelo causado años atrás: “Por tu culpa no vendrá a Perú", “Creo que no nos incluyó por ti. No me parece gracioso”, “La verdad fue lo más ridículo que pudiste hacer”. No obstante, muchos usuarios también expresaron su apoyo al youtuber: “No me imagino lo estresante que tuvo que haber sido todo este proceso para ti”, “Amé, te juro que lo viví tan real y te lo agradezco”, “Hiciste un gran trabajo”.

iOA resumió su postura respecto al tema respondiendo: "Fue amazing!! Icónico! Casi histórico. No me arrepiento porque lo hicimos con buenas intenciones y MUCHO esfuerzo!!".