Youtuber iOA responde a quienes lo culpan por la ausencia de Rosalía en Perú y revela el alto costo de su show
Video compartido por iOA coincide con el anuncio del nuevo tour de Rosalía en 2026, que no incluye a Perú, lo que provocó reacciones mixtas en redes sociales.
- 'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"
- Hermano de 'Pol Deportes' confiesa que dejó sus propios estudios para ayudar al joven narrador: "Siempre lo voy a apoyar"
En un reciente video, el youtuber peruano iOA decidió contar cómo recreó en el 2023 el ‘Motomami World Tour’, una serie de conciertos de la cantante española Rosalía realizados un año antes. El contenido fue publicado luego de que ella anunciara su nuevo tour mundial 2026, en el que no considera a Perú, y dividió la opinión de usuarios en redes sociales.
PUEDES VER: Mario Irivarren conmueve al obsequiar un iPhone a joven narrador de la Copa Libertadores: “Te lo mereces”
La grande inversión de la primera fecha del ‘Miji Show’
Según el youtuber peruano, se invirtieron más de US$130,000 para la realización de su evento, al que denominó 'Miji Show'. Los montos estaban organizados de la siguiente manera:
|INVERSIÓN
|MOTIVO
|US$6,000
|caracterización (maquillaje, peinado, pelucas de bailarines y peluca de iOA)
|US$3,000
|vestuarios en diversos colores (para iOA y los bailarines)
|US$2,000
|coreógrafos
|US$6,000
|ocho bailarines por fecha
|US$1,000
|alquiler de salones para ensayar
|US$1,000
|contrato de una profesora de flamenco
|US$24,000
|circuito de cámaras para el escenario y para grabar contenido para YouTube
|US$23,000
|pantallas HD, luces, sonido profesional y estructuras para sostener el escenario
|US$8,000
|dirección de cámaras, sonido y video
|US$8,000
|fondo blanco para fotografía
|US$2,000
|cajas móviles para la coreografía
|US$8,000
|alquiler del Parque de la Exposición (3 días previos, el día del concierto y un día posterior para el desmontaje)
|US$5,000
|16 baños portátiles, 33 guardias de seguridad y una ambulancia para el evento
|US$5,000
|9 cascos de resina (para iOA y los bailarines)
|US$2,000
|9 scooters
|US$1,000
|mopas y accesorios extra para el escenario
|US$3,000
|contrato de DJ Peligro e influencer ‘El Grillo’
|US$15,000
|productores para la previa y la realización del evento
|US$8,000
|licencia de APDAYC y UNIMPRO
De igual manera, indicó el costo y cantidad de entradas vendidas para la primera fecha:
|ZONA
|PRECIO PREVENTA
|CANTIDAD
|GANANCIA
|You did it!
|120 soles
|800 entradas
|S/96,000
|Sakara!
|80 soles
|1200 entradas
|S/96,000
|¿De repente quizás?
|50 soles
|1200 entradas
|S/60,000
Según iOA, se obtuvo un ingreso de US$71,000. Sin embargo, hubo un desbalance de casi US$60,000. “Esa fue la famosa deuda con la que nos quedamos, así que no hubo ganancia comercial”, menciona al respecto.
En el video, además, muestra capturas de pantalla y videos de las conversaciones que tuvo vía Instagram con Mecnun Giasar, el coreógrafo original del show de Rosalía, antes de que él lo acusara públicamente de no acreditar su trabajo, ya que se presentaron sus coreografías en el 'Miji Show' sin su permiso. iOA indica también que Giasar le mandó una carta notarial, pero que la demanda no se interpuso.
PUEDES VER: Indecopi sanciona a restobar por reproducir música de YouTube y Spotify: uso comercial requiere una licencia especial, según resolución
‘Miji Show’ habría causado que Rosalía no considere al Perú en su gira, según usuarios en redes sociales
Dado que el video de iOA contando la realización del 'Miji Show' fue publicado luego de que Rosalía anunciara su tour mundial para el 2026 —en el que no incluye a Perú— miles de usuarios expresaron su opinión y consideraron que esta decisión se dio por el revuelo causado años atrás: “Por tu culpa no vendrá a Perú", “Creo que no nos incluyó por ti. No me parece gracioso”, “La verdad fue lo más ridículo que pudiste hacer”. No obstante, muchos usuarios también expresaron su apoyo al youtuber: “No me imagino lo estresante que tuvo que haber sido todo este proceso para ti”, “Amé, te juro que lo viví tan real y te lo agradezco”, “Hiciste un gran trabajo”.
iOA resumió su postura respecto al tema respondiendo: "Fue amazing!! Icónico! Casi histórico. No me arrepiento porque lo hicimos con buenas intenciones y MUCHO esfuerzo!!".