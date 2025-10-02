HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao
Cantante peruana confiesa que Chris Martin, líder de Coldplay, le dio US$5.000 para su videoclip: "Me ayudó"

Gala Brie, cantante y compositora peruana, contó que, en 2016, Chris Martin, se ofreció a ayudarla económicamente con la creación de su videoclip, luego de verla cantar como telonera de Coldplay en su concierto en Perú.

Gala Brie contó cómo conoció a Chris Martín y cómo fue que el vocalista de Coldplay le apoyó con su videoclip.
Gala Brie contó cómo conoció a Chris Martín y cómo fue que el vocalista de Coldplay le apoyó con su videoclip.

En una reciente entrevista para el streaming 'La Roro Network', Gala Brie, cantante y compositora peruana, recordó su participación en el concierto de Coldplay, en 2016, cuando la banda británica se presentó en el Estadio Nacional como parte de su gira 'A head full of dreams'. La artista compartió escenario con Chris Martin, al ser telonera del evento. Sin embargo, nunca imaginó que el vocalista de una de las agrupaciones más populares del mundo, se ofreciera a ayudarla económicamente con US$5.000 para que pueda grabar su videoclip.

Según contó la intérprete de 'Distancia', el líder de Coldplay la invitó a una reunión tras culminar su evento musical. "Lo conocí a Chris Martin. Lo que pasó es que terminando el show yo me fui a mi casa y me llama, el que entonces era mi manager y me dijo: 'Chris Martin está preguntando por ti' (...) Llegué y había un montón de gente de la productora. Me senté junto a él en un sillón (...) Estábamos en una pequeña burbuja de información musical. Hablamos de cómo el idioma podría ser un factor (en la música), de la vida y los tatuajes", señaló.

Gala Brie cuenta que recibió apoyo de Chris Martin para su videoclip

Tras conversar sobre la música en español, Gala Brie contó que Chris Martin le preguntó por su carrera y si producía videoclips; en ese momento, el vocalista le ofreció apoyarla con US$ 5.000, al que la dejó sorprendida. "Me dio plata. Me preguntó como iba mi proyecto. (Le dije) que estaba con lo de mi disco. Y me dijo: ¿cuánto cuesta un videoclip? Y miré a mi manager y yo le dije: ¿cuánto? Entonces (analizando) un video chatito para una artista pequeña, pues le dije que era 4.000 o 5.000 dólares. Llamó a su manager y me dijo: 'ya yo te voy a ayudar con eso' Y me ayudó", confesó.

Asimismo, explicó que no utilizó todo el dinero entregado, ya que destinó parte a cubrir los pasajes de sus músicos para asistir al festival Primavera Sound en Barcelona, donde fue invitada a participar. "La mitad lo usé para mis músicos para ir al festival en Barcelona que nos había invitado. Necesitaba dinero para poder viajar", señaló.

¿Quién es Gala Brie?

Gala Brie es una cantante y compositora peruano-brasileña que ha logrado sobresalir gracias a su talento. A lo largo de su carrera, ha conseguido colaboraciones con otros artistas y ha sido telonera en conciertos de reconocidos personajes de la música como Katy Perry, Coldplay, Clap your hands say yeah, Miranda y Ximena Sariñana. Aunque inicio como vocalista en el grupo Las amigas de nadie, hoy es reconocida como solista y cuenta con un amplio repertorio. Algunos de sus sencillos son 'Me voy haciendo realidad', 'Instensos instantes', 'Parece que fue ayer' 'Cuando regrese el miedo', entre otros.

