Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     
Joven extranjero que se hizo viral por show de exponer infieles en Perú revela que todo fue falso: "No era mi novia"

El joven australiano se volvió viral en TikTok por su participación en el canal de YouTube Pinky Show, conocido por exponer infieles en Perú. Ahora, confesó que todo fue armado y que la joven del video no era su novia.

El actor australiano confesó que todo fue parte de una grabación.
El actor australiano confesó que todo fue parte de una grabación. | Foto: composición LR/TikTok/YouTube/Callagahn Conversations

En 2023, un joven originario de Australia se ganó fama en redes sociales por aparecer en el famoso programa Pinky Show, conocido por exponer infieles en las calles de Perú. En dicho episodio, el extranjero, quien acaba de salir del Estadio Nacional acompañado de su enamorada, se sometió a la prueba de fidelidad dejando que revisen su WhastApp, Instagram, entre otras apps de su teléfono. Lo que lo hizo viral en TikTok fue la inesperada reacción que tuvo al descubrir que su pareja lo engañaba con su profesor de baile.

Ahora, en una entrevista para el canal de YouTube Callaghan Conversations, el australiano sorprendió a sus seguidores al confesar que su participación en dicho programa fue armado. Además, indicó que la joven que lo acompañó en dicho episodio no era su pareja.

PUEDES VER: Hombre descubre infidelidad de su novia por una imagen con estilo Ghibli: “Me hizo con cuernos”

"Fue el día que Perú juega con Brasil en el Estadio Nacional. Ese video se hizo viral. (En esa grabación) yo lo que hacía era llorar y gritar porque rompieron mi corazón. En este video estoy con una chica y se me acercan: '¿oye tu pareja es fiel? Vamos a ver sus celulares'. Empezó el video y cuando llega el momento (donde se descubre que ella era infiel) yo empiezo a gritar, a llorar. Le dije: 'yo te iba a llevar a mi país a conocer a mi familia", confesó.

Joven de Australia confiesa su participación fue solo show

Según relató el extranjero, jamás imaginó que su participación se haría viral en TikTok, al punto de que personas en las calles y en los mercados le preguntaban cómo estaba después de lo ocurrido. Incluso, amigos de otros países se comunicaron con él para mostrarle su apoyo tras la decepción amorosa.

"Mi amiga en Uruguay me escribió y me dijo: 'Nicolas, ¿estás bien?' Tenía millones de vistas. Han pasado casi 3 años y la gente no se ha olvidado de ese video. La gente realmente sentía eso", sentenció. Sin embargo, confesó que todo se trataría de un show para el episodio.

PUEDES VER: Inventó un viaje de negocios para salir con su amante, pidió un delivery y fue descubierto por su esposa que era la repartidora

"La novia para esta grabación se llamaba Lucía (...) Esa pobre mujer, saliendo (me contó) que le gritaron: 'tú eres la infiel, ¿no?'. Todas las personas que me conocen a mí, la conocen a ella por ese video. Fue una pena que para ella su parte era la de ser infiel y mi parte era ser fiel. Fue una grabación, no fue mi pareja de amor", completó.

