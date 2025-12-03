Durante el último fin de semana, se volvió viral en TikTok una publicación denominada ‘La lista negra de las girls’, la cual generó gran controversia en redes sociales. Esta situación escaló aún más cuando comenzó a circular una nueva lista titulada ‘Candylandia’, en la que se menciona a diversos nombres de mujeres, señalándolas como presuntas infieles.

La difusión de este tipo de contenidos reabrió la preocupación por la exposición mediática al que se ven sometidas estas mujeres, muchas de ellas identificadas con su nombre, ciudad, fotografías y otros datos personales. Esta situación colocó nuevamente en debate los límites de la privacidad, el consentimiento y la violencia digital en plataformas como TikTok.

'Candylandia': el polémico documento de Excel volvió a aparecer en redes sociales

En redes sociales continúa la polémica tras la difusión de una nueva presunta lista que expone infieles. Esta vez, las principales señaladas han sido mujeres, lo que ha generado reacciones divididas entre usuarios de TikTok y otras plataformas. Aunque la publicación original fue retirada, persiste la preocupación y el debate público en torno a los límites de la privacidad y el impacto de este tipo de contenidos en la integridad de las personas involucradas.

El caso ha reabierto el debate sobre la cultura del escrutinio digital, que suele recaer con mayor severidad sobre las mujeres en temas vinculados a su vida privada. Cabe resaltar que el sistema empleado para elaborar la lista permite que cualquier persona incluya los nombres a través de un formulario sin ningún tipo de verificación, lo que facilitó la difusión de información sin sustento y expuso a muchas a posibles actos de violencia simbólica y mediática.

La publicación de listas con datos personales sin consentimiento puede generar sanciones administrativas, civiles y penales

Ante la difusión de las llamadas listas de infieles, la abogada especializada en protección de datos personales y consumo, Claudia Espinoza, señaló a La República que “la protección de datos personales es un derecho fundamental reconocido por la Constitución y regulado por la Ley N.º 29733”. Indicó que “tanto el creador de la lista como quienes agregan datos o viralizan el contenido pueden recibir sanciones. En el ámbito administrativo, las infracciones muy graves pueden ser sancionadas con hasta 100 UIT (equivalente a S/535.000) por tratar información sin el consentimiento de los titulares”.

La abogada también explicó que las personas afectadas pueden presentar su denuncia por tres vías: administrativa, civil o penal. En la vía administrativa, el caso se reporta ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que puede ordenar la eliminación del contenido y sancionar a los responsables. En la vía civil, se puede solicitar una indemnización por daño moral si la difusión afecta el honor, la reputación o la intimidad. Finalmente, en la vía penal, se puede denunciar el delito de violación de la intimidad si se difunde información privada sin autorización.

Si aparezco en la lista, ¿puedo presentar una denuncia para eliminar mi nombre?

La abogada Claudia Espinoza recalcó los pasos que deben seguirse para presentar una denuncia en materia de datos personales. “El primer paso es presentar la denuncia ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, a través de un formulario disponible en su página web. En este se detallan los hechos, se solicita la eliminación del contenido y se identifican a los responsables, si es posible. Luego, puede activarse la vía penal por violación de datos personales o intimidad, y la vía civil para solicitar una indemnización según el daño causado a la imagen o el honor”, señaló. Además, destacó que contar con evidencias claras puede ser de gran valor para sustentar la denuncia.