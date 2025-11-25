Tal como lo anunció hace un mes, Ibai Llanos llegó al Perú como parte de su gira por Latinoamérica. El popular streamer español sorprendió a más de una persona con su llegada a la capital y generó una ola de comentarios en redes sociales, en las que miles de usuarios expresaron su entusiasmo por ver al creador de contenido en territorio peruano.

La llegada de Ibai Llanos al Perú

De acuerdo con las imágenes difundidas en TikTok, Ibai Llanos visitó el restaurante El Chinito, uno de los locales gastronómicos más emblemáticos de la capital, reconocido por su especialidad: el pan con chicharrón. Durante su visita, el streamer español probó el popular sánguche —ganador del 'Mundial de los desayunos'— y registró un momento inolvidable para sus seguidores. La publicación generó rápidamente diversas reacciones y comentarios en redes sociales.

En el local ubicado en el Centro de Lima, Ibai Llanos permaneció cerca de una hora para participar en la preparación y disfrutar del famoso pan con chicharrón, el mismo que logró reconocimiento internacional entre los cibernautas. Al probar el plato peruano, reaccionó de inmediato y destacó los ingredientes con los que se elabora.

Su visita a un streamer peruano que vive en un cerro del cono norte de Lima

Después de visitar el restaurante peruano, Ibai Llanos sorprendió al trasladarse hasta el hogar de Koirandoshil, un joven tiktoker peruano que vive en una zona de difícil acceso en el Cono Norte de Lima. Para llegar, el streamer español subió decenas de escaleras y caminó por un sendero empinado hasta alcanzar la parte alta del cerro. En la vivienda, conversó con el creador de contenido sobre su historia, su trabajo en redes sociales y las dificultades que enfrenta diariamente para crear contenido desde ese entorno.

''¿Cuántas escaleras son, Koiran, cupantos tú crees? ¿Son 400? Es que mira... ¿Qué hacéis con el tema? Cuando hay que subir bolsas y hacer cosas, esto es una falta de regular'', comentó sorprendido por la dificultad de llegar a la vivienda.

La importancia de la llegada de Ibai Llanos en Perú

La presencia de Ibai Llanos en el Perú generó un gran movimiento en redes sociales. Miles de seguidoras y seguidores siguieron con atención cada detalle de su recorrido por Latinoamérica, especialmente durante su paso por la capital peruana. Sus visitas espontáneas, la cercanía con su comunidad y el interés por conocer distintos rincones de Lima hicieron que su estadía se volviera tendencia en plataformas como TikTok e Instagram. Así, reafirmó su posición como uno de los creadores de contenido más influyentes en la comunidad hispanohablante.