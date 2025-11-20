HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica
Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     
Tendencias

Padres en SJL encaran a tesorera de aula al enterarse en plena fiesta de promoción que no pagó el local: "Hemos venido a calentar el asiento"

Según explicaron los padres de familia, cada uno abonó a la tesorera del aula un total de S/1.300 para la fiesta de promoción. La acusada fue trasladada por la policía a una comisaría cercana en San Juan de Lurigancho, donde se interpuso una denuncia en su contra.

Tras enterarse de la estafa, los padres de familia exigieron el reembolso de la cuota.
Tras enterarse de la estafa, los padres de familia exigieron el reembolso de la cuota. | Foto: composición LR/TikTok

La fiesta de promoción de un salón inicial de un colegio en San Juan de Lurigancho terminó en pleitos y desesperación luego de que los padres de familia se enteraron en pleno evento que la tesorera del aula se habría quedado con el dinero de la graduación y no realizó el pago del local. Según comentaron, por cada estudiante se habría abonado que llegaría a los S/1.300, destinado para la separación del lugar, la comida, la música, los bocaditos y la torta.

Ante esta noticia, los padres de familia encararon a la tesorera exigiendo el reembolso del dinero abonado. Una de las afectadas uso su cuenta de TikTok para transmitir en vivo este caso de estafa y evitar que huya del local. Hasta el lugar de los hechos llegó la policía para emitir la denuncia a la comisaría más cercana.

PUEDES VER: Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a tesorera del aula

lr.pe

Padres de familia se enteran de que tesorera del aula los estafó y no pagó el local para la fiesta de promoción

Según se muestra en los videos publicados en TikTok, un total de 19 padres de familia, junto a sus invitados, llegaron al local para celebrar la fiesta de promoción de sus hijos. Al percatarse de un retraso en la ceremonia, así como la falta de músicos, se apersonaron a preguntar a uno de los representantes del lugar el motivo de la demora. Sin embargo, nunca imaginaron que la tesorera no había hecho el depósito para separar el local.

Esto incomodó a los asistentes, quienes encararon a la presidenta por la falta del pago. "Se ha quedado con la plata de la promoción. Hemos venido a calentar asientos. Sentados por varias horas y yo digo: ¿qué pasó? No salió la comida del horno, el show está demorando, pero lo que había pasado es que la señora no había pagado y no nos iban a atender hasta que pague y el local atiende hasta las 2 de la mañana", explicó una de las afectadas.

"Nos acaba de robar, no pudimos disfrutar", "¿Dónde tienes la plata?", se escucha. Pese a que los padres de familia exigieron la devolución del dinero, la joven acusada de estafa señaló que en ese momento no contaba con Yape por lo que debía apersonarse a su casa para traer el dinero. Esto causó alerta entre los afectados e impidieron su salida del local hasta fue trasladada a una comisaría cercana por la policía.

Notas relacionadas
Tránsito se restablece en Vía de Evitamiento tras cierres de la PNP que dejó pasajeros varados

Tránsito se restablece en Vía de Evitamiento tras cierres de la PNP que dejó pasajeros varados

LEER MÁS
Construcción del Bypass Las Torres de Lima entra a su etapa final, pero reportan caos vehicular durante ejecución

Construcción del Bypass Las Torres de Lima entra a su etapa final, pero reportan caos vehicular durante ejecución

LEER MÁS
San Juan de Lurigancho inaugura un moderno parque en la árida zona de Mariscal Cáceres: tuvo una inversión de más de S/2.1 millones

San Juan de Lurigancho inaugura un moderno parque en la árida zona de Mariscal Cáceres: tuvo una inversión de más de S/2.1 millones

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

LEER MÁS
Joven peruana gastó S/800 para ver de cerca el concierto de Shakira, pero no lo logró por su estatura: "Mis ahorros"

Joven peruana gastó S/800 para ver de cerca el concierto de Shakira, pero no lo logró por su estatura: "Mis ahorros"

LEER MÁS
Estudiante revela truco para acceder sin costo a conciertos en estadio de San Marcos

Estudiante revela truco para acceder sin costo a conciertos en estadio de San Marcos

LEER MÁS
Captan a hombre durmiendo en pleno concierto de Shakira y redes estallan: "Su dinero, sus planes"

Captan a hombre durmiendo en pleno concierto de Shakira y redes estallan: "Su dinero, sus planes"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Tendencias

Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

Captan a hombre durmiendo en pleno concierto de Shakira y redes estallan: "Su dinero, sus planes"

Joven peruana gastó S/800 para ver de cerca el concierto de Shakira, pero no lo logró por su estatura: "Mis ahorros"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025