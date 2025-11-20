La fiesta de promoción de un salón inicial de un colegio en San Juan de Lurigancho terminó en pleitos y desesperación luego de que los padres de familia se enteraron en pleno evento que la tesorera del aula se habría quedado con el dinero de la graduación y no realizó el pago del local. Según comentaron, por cada estudiante se habría abonado que llegaría a los S/1.300, destinado para la separación del lugar, la comida, la música, los bocaditos y la torta.

Ante esta noticia, los padres de familia encararon a la tesorera exigiendo el reembolso del dinero abonado. Una de las afectadas uso su cuenta de TikTok para transmitir en vivo este caso de estafa y evitar que huya del local. Hasta el lugar de los hechos llegó la policía para emitir la denuncia a la comisaría más cercana.

Padres de familia se enteran de que tesorera del aula los estafó y no pagó el local para la fiesta de promoción

Según se muestra en los videos publicados en TikTok, un total de 19 padres de familia, junto a sus invitados, llegaron al local para celebrar la fiesta de promoción de sus hijos. Al percatarse de un retraso en la ceremonia, así como la falta de músicos, se apersonaron a preguntar a uno de los representantes del lugar el motivo de la demora. Sin embargo, nunca imaginaron que la tesorera no había hecho el depósito para separar el local.

Esto incomodó a los asistentes, quienes encararon a la presidenta por la falta del pago. "Se ha quedado con la plata de la promoción. Hemos venido a calentar asientos. Sentados por varias horas y yo digo: ¿qué pasó? No salió la comida del horno, el show está demorando, pero lo que había pasado es que la señora no había pagado y no nos iban a atender hasta que pague y el local atiende hasta las 2 de la mañana", explicó una de las afectadas.

"Nos acaba de robar, no pudimos disfrutar", "¿Dónde tienes la plata?", se escucha. Pese a que los padres de familia exigieron la devolución del dinero, la joven acusada de estafa señaló que en ese momento no contaba con Yape por lo que debía apersonarse a su casa para traer el dinero. Esto causó alerta entre los afectados e impidieron su salida del local hasta fue trasladada a una comisaría cercana por la policía.