Perro le lleva piedras a un restaurante a cambio de hamburguesas y conquista el corazón del trabajador: "Mi mejor cliente"

Un perro ha conquistado las redes al intentar "pagar" sus hamburguesas en un restaurante, llevando piedras como método de pago. El tierno gesto fue grabado por un empleado y viralizado en redes.

Perrito le lleva piedras al trabajador de un restaurante para poder comer hamburguesas.
Perrito le lleva piedras al trabajador de un restaurante para poder comer hamburguesas. | Foto: composición LR/TikTok

Un tierno y curioso hecho ocurrió en las afueras de un restaurante, donde un perro fue grabado por uno de los trabajadores del lugar. El video, difundido en la cuenta de Instagram alonso88mtz, muestra al entusiasta can que lleva piedras con la intención de “pagar” las hamburguesas que le preparan. El momento generó una ola de reacciones entre las personas usuarias, quienes no tardaron en expresar su ternura y admiración por la ingeniosa iniciativa del animal.

El tierno gesto del perro para ganarse unas hamburguesas

Al abrir el local, el trabajador grabó cada instante que compartió con el can durante su jornada. En el video, mientras realizaba las labores correspondientes en el restaurante, no ocultó su satisfacción por tener al lado a un fiel compañero y por ver al perro llegar con sus “pagos” en forma de piedras. “Mi mejor cliente”, decía en el video.

Durante el tiempo que compartía con el can, también se aprecia la paciencia del animal, que espera con gran anhelo las hamburguesas que el trabajador le prepara con tanto cariño: ''Eso es ser paciente'', narraba el usuario.

No obstante, el trabajador también resaltó que la hamburguesa debía prepararse sin lechuga, ya que la última vez que se la añadió, al can no pareció gustarle el ingrediente. Al ver que ya estaba preparado y listo para comer, Esmashito —como lo apodó con cariño el usuario de TikTok— movió la cola y mostró su entusiasmo por degustar el postre que le habían preparado.

Las reacciones de los usuarios al ver la tierna escena entre el perro y el trabajador

El video se volvió viral y superó los 9 millones de vistas en TikTok. Además, recibió cientos de comentarios tiernos y llamativos que destacaron la escena entre el perro y el trabajador. Entre los mensajes más llamativos en el video están: ''Adóptalo, nosotros te hacemos viral para que vendas más y lo puedas mantener'', ''¿Y si consigues una canasta y vas guardando las piedras en tu local y pones una foto de tu mejor cliente? Se vería precioso'', ''¡Qué lo adopte!'', ''Me duele pensar que es lo único que come en todo el día'', ''Para que lo saque a pasear con su hamburguesa''.

