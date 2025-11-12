HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo
Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      
LR NOTICIAS: mira EN VIVO las últimas noticias de Perú y el mundo
LR NOTICIAS: mira EN VIVO las últimas noticias de Perú y el mundo     LR NOTICIAS: mira EN VIVO las últimas noticias de Perú y el mundo     LR NOTICIAS: mira EN VIVO las últimas noticias de Perú y el mundo     
Tendencias

Joven encuentra un ciempiés venenoso en su cuarto y cuenta su terrible experiencia: “Creí que era una cucaracha”

Autor del clip viral en TikTok relató que, al escuchar un crujido, encendió la luz y descubrió al insecto moviéndose rápidamente.

Historia en TikTok acumula alrededor de 13 millones de vistas.
Historia en TikTok acumula alrededor de 13 millones de vistas. | Foto: composición LR/ rolandocastle06/TikTok

Un joven venezolano quedó en shock cuando, al disponerse a dormir, se topó con una inesperada y aterradora visita. Se trataba de una escolopendra negra escondida entre sus cosas. Todo ocurrió en la casa de su abuela, donde se encontraba descansando. Al principio, pensó que se trataba de una simple cucaracha, pero al observar mejor, descubrió que el insecto era mucho más grande, rápido y con un aspecto poco común. La historia viral en TikTok acumula más de 13 millones de vistas.

Joven venezolano vive aterrador encuentro con escolopendra negra

De acuerdo al clip viral en TikTok, el muchacho relató que la vivienda estaba en construcción y que el hallazgo lo tomó completamente por sorpresa. "No estoy exagerando, ese animal era demasiado grande. Primera vez que lo veo y creí que había descubierto un animal que ya estaba extinto", contó. Añadió que se encontraba a punto de dormir cuando escuchó un extraño crujido cerca de la cama, lo que lo llevó a encender la luz y buscar el origen del ruido.

PUEDES VER: Taxista peruano y pasajero se quedan dormidos en pleno tráfico en Lima y escena se vuelve viral

lr.pe

Fue entonces cuando vio al ciempiés moviéndose rápidamente entre los objetos del cuarto. Aterrorizado, el joven intentó entender de qué tipo de criatura se trataba. “Empecé a investigar y me salía que es peligroso”, explicó. Al saber que podía ser venenosa, la preocupación aumentó, especialmente al notar su tamaño y color oscuro.

A pesar de su miedo, intentó atraparla para sacarla del lugar, pero el ágil insecto se escabulló hacia otra habitación, perdiéndose de vista en cuestión de segundos. El joven confesó que no pudo dormir durante el resto de la noche.

PUEDES VER: Policía peruano conmueve con emotiva despedida a su padre en velorio: "Perdóname por no llegar a tiempo”

lr.pe

¿La escolopendra es peligrosa?

La escolopendra es peligrosa, ya que es una especie de ciempiés venenoso que puede causar un dolor intenso y una fuerte inflamación con su picadura. Aunque su veneno rara vez es mortal para los humanos, puede provocar fiebre, enrojecimiento, entumecimiento y reacciones alérgicas en personas sensibles. Además, su aspecto y rapidez suelen generar gran temor, por lo que se recomienda no intentar atraparla con las manos y mantener distancia si se encuentra una.

Notas relacionadas
Taxista peruano y pasajero se quedan dormidos en pleno tráfico en Lima y escena se vuelve viral

Taxista peruano y pasajero se quedan dormidos en pleno tráfico en Lima y escena se vuelve viral

LEER MÁS
Tiktoker Valentino Palacios presume exclusiva cartera Louis Vuitton, pero inesperado detalle se roba la atención: "Me han estafado"

Tiktoker Valentino Palacios presume exclusiva cartera Louis Vuitton, pero inesperado detalle se roba la atención: "Me han estafado"

LEER MÁS
Policía peruano conmueve con emotiva despedida a su padre en velorio: "Perdóname por no llegar a tiempo”

Policía peruano conmueve con emotiva despedida a su padre en velorio: "Perdóname por no llegar a tiempo”

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía peruano conmueve con emotiva despedida a su padre en velorio: "Perdóname por no llegar a tiempo”

Policía peruano conmueve con emotiva despedida a su padre en velorio: "Perdóname por no llegar a tiempo”

LEER MÁS
Taxista peruano y pasajero se quedan dormidos en pleno tráfico en Lima y escena se vuelve viral

Taxista peruano y pasajero se quedan dormidos en pleno tráfico en Lima y escena se vuelve viral

LEER MÁS
Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: "Es una pieza muy importante en mí"

Toyota del Perú y el Gobierno Regional del Callao promueven el cuidado del medio ambiente a través del concurso ambiental “A la Chalaca”

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Tendencias

Taxista peruano y pasajero se quedan dormidos en pleno tráfico en Lima y escena se vuelve viral

Abuela conoce a las parejas de sus nietas y les exige pelar papas para ‘aprobarlos’ como yernos: “Deben pasar la prueba”

Policía peruano conmueve con emotiva despedida a su padre en velorio: "Perdóname por no llegar a tiempo”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025