Joven encuentra un ciempiés venenoso en su cuarto y cuenta su terrible experiencia: “Creí que era una cucaracha”

Un joven venezolano quedó en shock cuando, al disponerse a dormir, se topó con una inesperada y aterradora visita. Se trataba de una escolopendra negra escondida entre sus cosas. Todo ocurrió en la casa de su abuela, donde se encontraba descansando. Al principio, pensó que se trataba de una simple cucaracha, pero al observar mejor, descubrió que el insecto era mucho más grande, rápido y con un aspecto poco común. La historia viral en TikTok acumula más de 13 millones de vistas.

Joven venezolano vive aterrador encuentro con escolopendra negra

De acuerdo al clip viral en TikTok, el muchacho relató que la vivienda estaba en construcción y que el hallazgo lo tomó completamente por sorpresa. "No estoy exagerando, ese animal era demasiado grande. Primera vez que lo veo y creí que había descubierto un animal que ya estaba extinto", contó. Añadió que se encontraba a punto de dormir cuando escuchó un extraño crujido cerca de la cama, lo que lo llevó a encender la luz y buscar el origen del ruido.

PUEDES VER: Taxista peruano y pasajero se quedan dormidos en pleno tráfico en Lima y escena se vuelve viral

Fue entonces cuando vio al ciempiés moviéndose rápidamente entre los objetos del cuarto. Aterrorizado, el joven intentó entender de qué tipo de criatura se trataba. “Empecé a investigar y me salía que es peligroso”, explicó. Al saber que podía ser venenosa, la preocupación aumentó, especialmente al notar su tamaño y color oscuro.

A pesar de su miedo, intentó atraparla para sacarla del lugar, pero el ágil insecto se escabulló hacia otra habitación, perdiéndose de vista en cuestión de segundos. El joven confesó que no pudo dormir durante el resto de la noche.

¿La escolopendra es peligrosa?

La escolopendra es peligrosa, ya que es una especie de ciempiés venenoso que puede causar un dolor intenso y una fuerte inflamación con su picadura. Aunque su veneno rara vez es mortal para los humanos, puede provocar fiebre, enrojecimiento, entumecimiento y reacciones alérgicas en personas sensibles. Además, su aspecto y rapidez suelen generar gran temor, por lo que se recomienda no intentar atraparla con las manos y mantener distancia si se encuentra una.