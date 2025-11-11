HOYSuscripcion LR Focus

'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     
Taxista peruano y pasajero se quedan dormidos en pleno tráfico en Lima y escena se vuelve viral

Clip viral en TikTok muestra a un taxista dormido al volante a causa del cansancio y el tráfico. La escena está generando revuelo en redes sociales.

Reacciones divididas en redes sociales por curioso episodio en el tráfico de Lima.
Reacciones divididas en redes sociales por curioso episodio en el tráfico de Lima. | Foto: composición LR/ TikTok

Un singular hecho sorprendió a los usuarios en redes sociales luego de que se difundiera un video grabado en plena vía transitada de Lima. En las imágenes se observa a un taxista completamente dormido al volante mientras esperaba que el tráfico avanzara. Lo más llamativo de la escena es que su pasajero, sentado en el asiento trasero, también se quedó dormido, dando lugar a una situación inesperada.

Video viral muestra a taxista y pasajero dormidos al volante en pleno tráfico

En el video, grabado por otro conductor, se aprecia al vehículo detenido en medio de una congestión, mientras un taxista y su pasajero descansan profundamente. El breve clip rápidamente se viralizó en TikTok y otras plataformas, acumulando miles de reproducciones y comentarios en cuestión de horas.

PUEDES VER: Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

lr.pe

Este episodio refleja una realidad cotidiana en la capital peruana, donde muchos usuarios pusieron en debate el agotamiento físico y mental de los conductores que pasan largas horas atrapados en el tráfico.

Reacciones en redes sociales ante curioso episodio en el tráfico limeño

En redes sociales, los usuarios de TikTok reaccionaron con bastante preocupación y otros resaltaron la dura jornada que enfrentan miles de conductores en Lima.

PUEDES VER: Policía peruano conmueve con emotiva despedida a su padre en velorio: "Perdóname por no llegar a tiempo”

lr.pe

"Así estamos todos con este tráfico", "Más que risa, da pena, el cansancio nos está ganando a todos", "Tristes imágenes que reflejan la realidad de uno de los peores tráficos del mundo. Cansancio, estrés, respirando humo en una ciudad que tiene el descaro de abrirle paso a los políticos con policías motorizados, mientras que el ciudadano común pasa horas en el tráfico", "Fácilmente podría ser yo", indicaron usuarios en la plataforma de TikTok.

