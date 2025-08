Lizeth Atoccsa, conocida influencer de TikTok, sorprendió al reaparecer en un video explicando los secretos que realizó antes de poder comprar su departamento. Precisamente, la tiktoker, emocionó a todos sus seguidores de las redes sociales tras comentar que pudo adquirir su nuevo espacio para vivir, hecho que la llenó de emoción. "Y de repente es el día en que oficialmente te entregan tu primer departamento y toca empezar una nueva etapa".

La noticia rápidamente se hizo viral y generó también una ola de fuertes críticas, sin embargo, el cariño de sus seguidores hizo que ese momento lo disfrutara. Es en medio de los comentarios positivos y negativos, Lizeth reapareció y contó otros detalles antes de poder adquirir su primer departamento.

Lizeth Atoccsa cuenta los secretos previos a comprar su departamento

A través de su cuenta oficial en TikTok, la influencer Lizeth Atoccsa, comentó que al anunciar la compra de su departamento no sabía en lo que se estaba metiendo, por lo que tuvo que investigar mucho y precisó que la vergüenza no ha podido detenerla. "Llega un punto en el que la vergüenza ya no te detiene y solamente quieres avanzar. Aunque sea muy difícil".

Asimismo, se sinceró y comentó que la misma necesidad la ayudó mucho y la hizo muy curiosa. "Creo que el secreto es la creatividad, la necesidad te hace ser más creativo y más curioso también".

Waldir Maqque apoya a Lizeth Atoccsa: "Estoy muy orgulloso"

Luego de anunciar públicamente la compra de su departamento, la tiktoker Lizeth Atoccsa, recibió el apoyo y bonitas palabras de su actual pareja, Waldir Maqque, quien comentó su video y expresó lo orgulloso que está luego de este logro. "Estoy muy orgulloso de cada uno de tus logros mi vida, de verte conseguir todo lo que te propones y dejarme acompañarte formando parte de tu vida", precisó.

Asimismo, no todo ha sido color de rosa, Lizeth también ha recibido diversas críticas que incluso han llegado a decirle que le podrían quitar el beneficio que tiene de la Beca 18. Algo que hasta el momento, la joven no ha respondido.