Tiktoker Milenka Nolasco revela el regalo más caro que recibió y sorprende: “Una Dyson o un Swarovski”

Creadora de contenido Milenka Nolasco detalló que el reloj de la marca Swarovski estuvo valorizado en S/2.169 y se lo obsequió chico reality.

Milenka Nolasco sorprendió a conductoras de podcast.
Milenka Nolasco sorprendió a conductoras de podcast. | Foto: composición LR/ Doble Sentido/YouTube

La tiktoker y streamer Milenka Nolasco sorprendió a sus seguidores al revelar cuál fue el regalo más caro que recibió. Durante su participación en el podcast 'Doble Sentido' en YouTube, la creadora de contenido fue consultada sobre los obsequios más lujosos, y no dudó en mencionar dos opciones que dejaron impactadas a las conductoras Onelia Molina y Roxana Molina.

Milenka Nolasco detalla los regalos más costosos que recibió

En la reciente emisión del podcast 'Doble Sentido' en YouTube, la streamer Milenka Nolasco dio detalles de su actividad como creadora de contenido y un próximo lanzamiento musical. Durante la charla, la tiktoker fue consultada sobre el regalo más costoso que recibió y se mostró un poco indecisa con la respuesta. "Entre una Dyson o un Swarovski", comentó.

Carlos Orozco confiesa que exproductor de 'Good Time' lo contactó durante su etapa en 'Todo Good' "Yo tengo códigos"

lr.pe

La influencer explicó que la plancha de cabello Dyson fue obsequiada por su expareja. En tanto, recibió un lujoso reloj de la marca Swarovski, valorizado en S/ 2.169, por parte del chico reality Patricio Parodi. Agregó que otro importante regalo fue un Iphone 17 pro Max por parte del streamer de República Dominicana Sensei.

Al respecto, la odontóla Onelia Molina no dudó en reaccionar y quedó sorprendida con el gesto que realizó su excompañero del podcast, Patricio Parodi. "Voy a llamarlo y me voy a quejar", comentó.

Jefferson Farfán lanza canal de streaming 'Satélite+' y ficharía a exconductores de 'Good Time', según Ric La Torre

lr.pe

¿Qué artículos se venden en Swarovski?

En Swarovski se venden joyas, relojes, accesorios y artículos decorativos elaborados con sus característicos cristales tallados. Entre sus productos más populares destacan los collares, anillos, pulseras, aretes, relojes elegantes, figuras coleccionables y adornos para el hogar, así como accesorios de moda como bolígrafos, bolsos y fundas para celular decorados con cristales.

