'Obreros' son captados bailando para videos de TikTok en una obra y son furor en redes: “Es la pausa activa”

"Ahora entiendo por qué se demoran tanto", bromearon usuarios sobre singular escena que acumula millones de vistas en TikTok.

Escena viral tiene más de 170.000 reacciones.
Escena viral tiene más de 170.000 reacciones. | Foto: composición LR/ TikTok

Un grupo de 'obreros' fueron captados bailando en medio de los trabajos de construcción de un nuevo corredor vial en los tramos de la avenida Universitaria, entre José Granda y Tomás Valle, en el distrito de San Martín de Porres, en Lima. La escena no pasó desapercibida por usuarios, quienes difundieron el clip en la plataforma de TikTok y está acumulando cientos de visualizaciones. Usuarios reaccionaron con bastante humor a la escena.

Bailan en medio de obra y escena es viral en TikTok

De acuerdo al clip viral en la cuenta surumy.valeria en TikTok, la escena muestra cómo el asfalto de la pista de una obra de San Martín de Porres fue levantado mientras tres supuestos trabajadores aprovechan el momento para bailar frente a un celular. Entre movimientos coordinados, los obreros realizan una coreografía para la plataforma china que rápidamente se viralizó en redes sociales.

PUEDES VER: Cobradora de microbús se trepa en asientos para recoger pasaje en vehículo lleno: “Nadie se escapa”

lr.pe

Los usuarios no tardaron en comentar el video, destacando que uno de los jóvenes tiene un parecido con Jainer Pinedo Vargas, recordado como el 'Ingeniero bailarín'. Este personaje se hizo famoso por protagonizar videos similares en obras de construcción, siempre luciendo una característica pañoleta amarilla. En TikTok, cibernautas celebraron la alegría de los obreros.

Usuarios de TikTok se divierten con baile de obreros en construcción

Como era de esperarse, la escena está acumulado divertidas reacciones en TikTok y acumula más de 2 millones de vistas a 18 horas de su publicación.

PUEDES VER: Faraón Love Shady animó el medio tiempo de partido de tiktokers entre Honduras y Nicaragua y causa revuelo en redes

lr.pe

"Se llama pausas activas", "Son felices, es lo importante", "Entonces la obra será un éxito", "Ahora entiendo por qué se demoran tanto", "Están raras esas pausas activas", "Se imaginan vivir en Europa y perderse de esto", "Con razón se demoran hacer las pistas", "Son influencers de la construcción", "El 'Ingeniero bailarín' dejó un legado", bromearon usuarios en redes sociales.

