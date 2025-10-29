Los conductores Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe retornaron a las emisiones en vivo a través de un improvisado podcast, tras su salida del canal 'Todo Good'. Como se sabe, los exconductores del programa de streaming 'Good Time' dejaron el canal del youtuber José Luis Rodríguez, más conocido en redes sociales como 'Pelao', tras algunos desacuerdos. Sin embargo, el regreso de los influencers tuvo varios problemas técnicos y la plataforma de TikTok bloqueó la primera emisión del en vivo con más de 17.000 espectadores.

Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe' regresan con 'La Manada'

Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe' se conectaron a través de TikTok para mantener la interacción con sus seguidores tras su abrupta salida de 'Todo Good'. La transmisión se realizó desde la cuenta de la presentadora de televisión y alcanzó hasta 17.000 usuarios que buscaban respuestas sobre su salida del canal del 'Pelao'. Sin embargo, tuvieron varios inconvenientes y TikTok bloqueó su primera transmisión debido al incumplimiento de algunas restricciones.

Tras ello, los conductores retornaron con una emisión que titularon 'La Manada' y comentaron que tendrán más cuidado con sus comentarios debido a las restricciones de la plataforma. "De verdad les pido una disculpa, discúlpennos, gracias por tanto y perdón por tan poco. Estamos trabajando con un trípode, no tenemos ni micrófono", describió Laura Spoya.

De otro lado, explicaron que un seguidor de su 'manada' les ofreció grabar en un estudio y todo se dio de forma muy rápida. Pero cuando trataron de emitir el directo de forma profesional tuvieron inconvenientes debido a que la cuenta de Laura Spoya no cumplía algunos requisitos de TikTok. De esta forma, se optó por una transmisión habitual con celular.

Por último, agradecieron a otros creadores de contenido que les ofrecieron ingresar a sus canales de YouTube. En tanto, el youtuber Gerardo Pe comentó que recibió propuestas laborales para realizar contenido de forma independiente.

¿Por qué finalizó el podcast 'Good Time' en el canal 'Todo Good'?

Hace poco, Laura Spoya, Gerardo Pe, Mario Irivarren y Abneer Robles se despidieron del podcast ‘Good Time’ tras su salida del canal 'Todo Good'. Aunque comentaron que no se trata de un tema político ni económico, manifestaron que se habría generado desacuerdos con el canal de YouTube.

"Queremos aclarar que no es por un tema económico, no fue un tema político de cara a las próximas elecciones, como hemos estado leyendo en algunos comentarios. Simplemente, así como en las relaciones, pues en las familias, hay diferencias, a veces lo mejor es cortar por lo sano", indicó Mario Irivarren.