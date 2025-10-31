El empresario Mauricio Diez Canseco también se unió a las celebraciones por Halloween con una tierna reunión familiar junto a sus mellizos Doménico y Valentina, de tan solo seis meses. En el encuentro, también estuvo presente su pareja Aixa Sosa, con quien disfrutó de una encantadora tarde.

A través de un video compartido en sus redes sociales, 'Brad Pizza' mostró algunos momentos del festejo, donde se pudo ver a los pequeños disfrutando del ambiente festivo y llenando de ternura a sus seguidores. Dailyn Curbelo, comentó el post en Instagram y se mostró muy contenta. "Me encanta verlos tan felices".

Mauricio Diez Canseco enternece al mostrar a sus mellizos: "Su primer Halloween"

El popular 'Brad Pizza', Mauricio Diez Canseco, se mostró muy emocionado al celebrar el primer Halloween de sus 'cachorros', es así como llama a sus tiernos mellizos Doménico y Valentina, quienes tienen apenas seis meses de nacidos y fueron concebidos junto a la cantante Daylin Curbelo.

"Estoy feliz de poder compartir con mis pequeños Doménico y Valentina su primer Halloween, en una reunión sencilla, pero muy especial donde compartimos con mi novia Aixa. Además, debo de agradecer a Daylin por darnos la dicha de tener a mis hijos y pasar con ellos una linda tarde con ellos", expresó Diez Canseco, visiblemente conmovido.

En abril de este año, Mauricio Diez Canseco y Daylin Curbelo se convirtieron en padres de los mellizos tras someterse a un procedimiento de inseminación in vitro, cumpliendo así el sueño de la cantante cubana de convertirse en madre.