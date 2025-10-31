HOYSuscripcion LR Focus

Mauricio Diez Canseco enternece las redes sociales al celebrar el primer Halloween de sus mellizos: “Dos milagros maravillosos”

Mauricio Diez Canseco enternece al celebrar el primer Halloween de sus mellizos de solo seis meses en una emotiva reunión familiar. "Estoy feliz de poder compartir con mis pequeños", comentó.

El empresario Mauricio Diez Canseco también se unió a las celebraciones por Halloween con una tierna reunión familiar junto a sus mellizos Doménico y Valentina, de tan solo seis meses. En el encuentro, también estuvo presente su pareja Aixa Sosa, con quien disfrutó de una encantadora tarde.

A través de un video compartido en sus redes sociales, 'Brad Pizza' mostró algunos momentos del festejo, donde se pudo ver a los pequeños disfrutando del ambiente festivo y llenando de ternura a sus seguidores. Dailyn Curbelo, comentó el post en Instagram y se mostró muy contenta. "Me encanta verlos tan felices".

Mauricio Diez Canseco enternece al mostrar a sus mellizos: "Su primer Halloween"

El popular 'Brad Pizza', Mauricio Diez Canseco, se mostró muy emocionado al celebrar el primer Halloween de sus 'cachorros', es así como llama a sus tiernos mellizos Doménico y Valentina, quienes tienen apenas seis meses de nacidos y fueron concebidos junto a la cantante Daylin Curbelo.

"Estoy feliz de poder compartir con mis pequeños Doménico y Valentina su primer Halloween, en una reunión sencilla, pero muy especial donde compartimos con mi novia Aixa. Además, debo de agradecer a Daylin por darnos la dicha de tener a mis hijos y pasar con ellos una linda tarde con ellos", expresó Diez Canseco, visiblemente conmovido.

En abril de este año, Mauricio Diez Canseco y Daylin Curbelo se convirtieron en padres de los mellizos tras someterse a un procedimiento de inseminación in vitro, cumpliendo así el sueño de la cantante cubana de convertirse en madre.

