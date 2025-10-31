Ciudad en Paraguay prohíbe Halloween al considerarlo culto a la muerte y símbolo de superstición

Una ciudad paraguaya prohibió Halloween por ser un culto a la muerte y símbolo de superstición. | Composición LR

En Paraguay, el gobierno municipal de Caapucú, en el departamento de Paraguarí, prohibió la celebración de Halloween al considerar que contradice la identidad cristiana y las tradiciones culturales, además de emplear símbolos asociados con la muerte y la superstición. La resolución fue firmada por el intendente Gustavo Penayo Arce, quien defendió la medida como una acción en favor de los valores locales.

La orden establece que "toda clase de fiesta, evento o actividad pública o privada conmemorativa de Halloween queda prohibida por ir en contra de las tradiciones del distrito". También dispone que la Policía Municipal realice labores de prevención los días 30 y 31 de octubre para garantizar su cumplimiento.

Caapucú promueve el Día de Todos los Santos frente a la celebración de Halloween

Las autoridades solicitaron a centros educativos, culturales y religiosos que desarrollen actividades orientadas a reforzar "los valores de la vida, la fe y la solidaridad cristiana", con el fin de fomentar las conmemoraciones del Día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, el 1 y 2 de noviembre, como alternativa a Halloween.

Penayo Arce justificó la resolución al declarar que se prohíbe "la adoración a la muerte" y advirtió sobre sanciones administrativas y económicas para quienes incumplan la disposición. Argumentó además que Halloween, de origen estadounidense, promueve prácticas ajenas a los valores comunitarios.

Por otro lado, la abogada Alejandra Peralta Merlo calificó la medida de "arbitraria e inconstitucional", señalando que Halloween representa una expresión cultural y social. A su juicio, prohibir esta celebración sería comparable a censurar festividades como la Navidad o el Carnaval.

El verdadero origen de Halloween y su evolución hasta la celebración actual

Halloween se celebra el 31 de octubre como una tradición heredada del antiguo festival celta Samhain, que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno. En esa fecha, los celtas creían que el mundo de los vivos y los muertos se conectaba, por lo que realizaban rituales para protegerse de los espíritus, como encender hogueras y dejar ofrendas.

Con el paso del tiempo, esta festividad pagana fue transformándose, primero con la influencia del cristianismo y luego al llegar a América en el siglo XIX gracias a los inmigrantes irlandeses. En Estados Unidos, Halloween se consolidó como una celebración cultural centrada en disfraces, decoraciones y actividades lúdicas, ganando popularidad en muchas partes del mundo.