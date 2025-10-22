HOYSuscripcion LR Focus

Emprendedor peruano descubre estafa de S/940 y responde con épico envío: "Mandamos un paquete enorme"

Decidido a no ser víctima de fraudes, el vendedor optó por una lección creativa al enviar una caja pesada. Clip en TikTok tiene varias reacciones.

Clip viral en TikTok muestra la creativa respuesta de un vendedor ante intento de estafa.
Clip viral en TikTok muestra la creativa respuesta de un vendedor ante intento de estafa.

Un emprendedor peruano vivió una preocupante situación tras casi ser víctima de una estafa con una transferencia falsa. Dedicado a la venta de artículos para el hogar, fue contactado por un supuesto cliente que solicitó un pedido considerable, incluyendo cortinas, edredones y más. Como parte del proceso, el comprador envió un comprobante de la transferencia, que aparentemente respaldaba el pago de S/940. Sin embargo, el comprobante era falso y la historia generó varias reacciones en TikTok.

Emprendedor da lección a estafador con envío de basura

De acuerdo al clip viral en la cuenta hnos.palomino en TikTok, el vendedor decidió dar una lección inolvidable a la persona que intentó estafarlo.

PUEDES VER: Dueño de restaurante queda indignado tras reservar una mesa para 16 personas y nadie asistiera: "Nos arruinaron un sábado"

lr.pe

Lejos de quedarse de brazos cruzados, el vendedor decidió dar una lección inolvidable a la persona que intentó estafarlo. Luego de que el cliente insistiera en recibir el pedido, el emprendedor accedió, pero con un giro inesperado. Junto a su personal preparó una caja grande y la llenó de basura, simulando un envío legítimo hacia el distrito de Mariano Melgar en Arequipa. "Mandamos un paquete enorme para que la agencia le cotice un mayor valor Y sí, la agencia le cotizó S/66 por el envío", indicaron en redes sociales.

El paquete fue despachado por la empresa de transporte, y lo mejor del plan es que el envío tuvo un costo de S/66, asumido por el estafador al momento de recibirlo.

PUEDES VER: Comerciante acusada de maltratar a Giacomo Bocchio en Arequipa da la cara y se pronuncia luego de ser viral: "Yo no soy así"

lr.pe

El caso rápidamente se viralizó. Aunque no se mostró el momento exacto en que el destinatario recibió la caja, miles de usuarios celebraron la valentía de la emprendedora, quien convirtió una experiencia frustrante en una épica lección. "Adoro los finales felices", "Que bueno que se dieron cuenta a tiempo", fueron algunas reacciones.

