Bolivianos visitan supermercado en Perú y quedan impactados al encontrar un cuy congelado en los estantes: "Es lo más random que hemos visto"

Los jóvenes de Bolivia expresaron su asombro al ver al tradicional cuy listo para ser cocinado dentro de un supermercado. Su curiosa reacción ha quedado grabada en su canal de YouTube.

Bolivianos visitan supermercado y quedan en shock al encontrar un cuy congelado.
Bolivianos visitan supermercado y quedan en shock al encontrar un cuy congelado. | Foto: Composición LR/Chris BPG.

Dos turistas bolivianos que llegaron al Perú vivieron una curiosa experiencia durante su visita a un supermercado en la ciudad de Puno. Mientras recorrían la zona de carnes, no pudieron ocultar su sorpresa al encontrar cuyes congelados, un producto muy popular en la gastronomía peruana.

El momento fue grabado y compartido en su canal de Youtube (Chris BPG), donde los visitantes expresaron su asombro ante la presencia del pequeño roedor, considerado en Perú una delicia tradicional y parte importante de la cultura culinaria andina. "No amigos, hemos encontrado un cuy", dijo uno de los bolivianos.

Bolivianos visitan supermercado en Perú y quedan sorprendidos al ver un cuy congelado

Dos ciudadanos bolivianos que se encontraban documentando su visita a la ciudad de Puno decidieron ingresar a un supermercado local para conocer los productos típicos del Perú. Durante su recorrido por la zona de carnes, quedaron totalmente sorprendidos al descubrir un cuy congelado listo para su consumo, un alimento muy tradicional en la gastronomía peruana, pero poco común en su país.

El momento fue grabado por los visitantes y rápidamente generó curiosidad en las redes sociales por la reacción de los turistas ante este peculiar producto. "Oh, no, creo que es lo más random que hemos visto en nuestras vidas" comentó uno de los youtubers. El otro joven turista dijo, "Los peruanos comen cuy".

Es importante precisar que, en Perú, se come cuy porque es un alimento tradicional y ancestral que forma parte de la cultura andina desde tiempos preincaicos. Este pequeño roedor fue domesticado hace más de 5.000 años por las antiguas civilizaciones de los Andes, no como mascota, sino como una fuente importante de proteína y energía.

