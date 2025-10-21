El dueño de un restaurante hotelero expresó su indignación luego de que un grupo de 16 personas reservaran su local, un sábado por la tarde, para que, finalmente, nadie asistiera. Según contó, mediante su cuenta de TikTok @cocineandoando, no solo tuvo que armar platillos para la reunión, sino conseguir un vino espumoso especial que no se encontraba dentro de la carta de menú, esto último por pedido de uno de los comensales.

Para atender a esta cantidad de personas, el dueño del restaurante habría negado el ingreso a cerca 30 comensales que se acercaron al local, ya que la reunión estaba programada a puertas cerradas para atender a un grupo de 16 personas. Sin embargo, lo que más le causó frustración es que no había pedido un pago previo por la reserva.

"Nos acaban de hacer un 'no show'. Fíjate la mesa. 16 personas con todo contratado reservado para ellos desde las 2 de la tarde. Tenían reservado incluso una cava (un vino espumoso) Creo que no debemos de seguir fiándonos de la gente para que (luego) pase esto y arruinándonos un sábado al medio día. Les hemos dicho a 30 o 40 personas que no podían venir porque teníamos el salón lleno", señaló.

Dueño de restaurante revela que los comensales cancelaron su reserva horas antes

De acuerdo con el dueño del restaurante hotelero, semanas antes, los comensales asistieron a su local para visitar conocer las instalaciones. Tras recibirlos y mostrarles la carta, el grupo decidió optar por el menú degustación. Además, encargaron un vino espumoso especial para la fecha pactada de la reserva, lo que llevó al restaurante a realizar una compra anticipada para cumplir con los detalles solicitados.

Aunque explicó que se contactó con la persona a nombre de quien figuraba la reserva una semana antes del evento, tan solo horas antes los clientes anularon su asistencia, dejándolo a él y a su equipo con toda la preparación lista y sin poder recibir a otros comensales.

"Vinieron a visitarnos al restaurante, les mostramos las instalaciones. Los atendí les ofrecimos nuestra carta y decidieron por nuestro menú degustación. Aún más, nos encargaron un cava que el señor quería por su capricho porque había trabajado en esa fábrica toda su vida. Esta semana volvimos a hablar con él para confirmar el cava y tener el que él solicitaba, pero a la hora de la reserva el cliente M.C. nos deja en no show (no vino)", indicó.