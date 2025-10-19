Trabajadores realizan mantenimiento al Puente de la Paz tras detectarse fallos: ''¡Qué miedo pasar por ahí!''
El Puente de la Paz en Miraflores es objeto de atención tras videos en redes sociales que muestran a trabajadores municipales realizando inspecciones de mantenimiento.
El Puente de la Paz, una de las estructuras más recientes y llamativas de Miraflores, volvió a captar la atención de los limeños luego de que circularan en redes sociales videos en los que se observa a trabajadores municipales inspeccionando uno de los bloques de vidrio del piso. Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron inquietud entre los vecinos y transeúntes que suelen recorrer el lugar.
Ante las especulaciones, la Municipalidad de Miraflores había emitido un comunicado informando que las labores correspondían a una inspección y mantenimiento preventivo, con el fin de garantizar la seguridad de la estructura y de quienes la utilizan. Asimismo, manifestaron que se trataba de una acción programada dentro de su plan de conservación de obras públicas.
El momento que fue captado por los visitantes del Puente de la Paz
Los visitantes del lugar captaron el momento preciso en el que los trabajadores realizaban la inspección y el mantenimiento respectivo, sin afectar aparentemente la circulación de la gente en el puente. Al notar la presencia del personal técnico, algunos transeúntes no pudieron ocultar su sorpresa y preocupación por los fallos que se habían registrado en uno de los bloques de vidrio del piso del Puente de la Paz.
No obstante, el episodio provocó una ola de comentarios en TikTok, donde cientos de usuarios reaccionaron con ironía y humor, haciendo referencias a la popular película ‘Destino Final’ y lanzando críticas hacia el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
Entre las frases más compartidas en la red social se pudieron leer: “¡Qué miedo pasar por ahí!”, “Recién inaugurado y ya en reparación”, “Menos mal que vieron la película”, “Me convencieron, no votaré por Porky”.
La novedad arquitectónica del distrito miraflorino
El puente, inaugurado hace poco tiempo, se ha convertido en un punto turístico emblemático por su diseño moderno y su piso de vidrio con vista al acantilado miraflorino. Sin embargo, los recientes videos han reabierto el debate sobre la calidad y el mantenimiento de las obras públicas en Lima.