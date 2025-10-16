Pese a su dificultad física por caminar, el adulto mayor se presentó en la marcha para apoyar a los jóvenes. | Foto: composición /LR

Durante la marcha nacional del 15 de octubre en el Centro de Lima, transportistas, gremios universitarios, comerciantes, streamers, representantes de la generación Z y actores, como Mónica Sánchez y Tatiana Astengo, salieron a las calles para expresar su descontento con la actual situación política del país y el gobierno de José Jerí. Entre los manifestantes se encontraba un adulto mayor, quien, pese a caminar con andador, decidió unirse a la protesta para mostrar su apoyo a los jóvenes y exigir un cambio en el Perú.

Acompañado de otros ciudadanos, el anciano se desplazó con ayuda de su andador por las calles del Centro de Lima, decidido a hacerse escuchar. En una entrevista, el adulto mayor expresó su respaldo a la generación Z por alzar su voz ante la crisis política que atraviesa el país y mandó un emotivo mensaje a los jóvenes.

Adulto mayor marchó con andador y mandó emotivo mensaje a los jóvenes

Un adulto mayor conmovió en redes sociales al presentarse en la marcha del 15 de octubre, pese a tener dificultad para caminar y necesitar un andador. Su participación fue vista como un gesto de valentía y compromiso con la causa que reunió a miles de ciudadanos en las calles.

Al ser entrevistado, explicó que asistía en representación de su generación y que, con una vela en la mano, buscaba brindarles “esa luz” a los jóvenes que se concentraban en el Centro de Lima para exigir justicia y un cambio en el país. "Esta luz, de la generación que ya estamos por irnos, queremos entregarle a un joven para que dé luz al mundo, a las autoridades y a su familia", comentó el adulto mayor.

Su gesto simbólico, lleno de fe y esperanza, fue aplaudido por los manifestantes y rápidamente se viralizó en redes sociales. "La generación de oro", "Grande maestro, no le vamos a defraudar", "Dolió escuchar: esta generación que ya estamos por irnos", "Él confía en los jóvenes", "Todo lo mejor para este señor", "En un futuro cualquiera de nosotros los jóvenes podríamos ser él", son algunos de los mensajes que se lee en TikTok.