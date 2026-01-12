Un heladero peruano está generando reacciones positivas en redes sociales tras conocerse su ingenio y perseverancia. Se trata de un trabajador de una conocida marca de helados que suele ofrecer sus productos en las playas de Lima; sin embargo, este verano, decidió ir más allá al atender a turistas que pasean en botes y bañistas. La idea surgió luego de recibir un pedido para vender helados mar adentro, lo que lo motivó a buscar una alternativa que le permitiera llegar a más clientes y generar más ingresos.

Ingenioso trabajador de helados es viral en redes sociales

En entrevista al programa 'Arriba mi gente' de Latina, el heladero explicó que inicialmente realizaba sus ventas cerca de la orilla, hasta que uno de los encargados de Ambar Paddle le propuso ofrecer helados a los jóvenes que practicaban esta experiencia acuática. Lejos de rechazar la propuesta, aceptó el reto, aprendió paddle y adaptó una tabla especial para poder trasladar su mercadería de manera segura.

"La idea se me ocurrió. Estaba vendiendo en la orillita, entonces hubo una ocasión en la que Ambar Paddle me ofreció. Entonces lo llevé y nació de ahí todo esto", relató.

Así mismo, contó que adaptó su tabla con seguros especiales para evitar que las cajas se caigan, aunque entre risas admitió que perdió mercadería en algunas ocasiones. "Tres o cuatro veces ya se me han caído los helados, pero hay que seguir adelante", señaló, dejando en claro que el trabajo no tiene límites, ni siquiera en el mar.

Usuarios elogian la creatividad del heladero peruano

La historia viral del heladero despertó admiración y comentarios positivos. "Ya es 2026 y Perú sigue siendo clave", "Te felicito, excelente, así se hace, vamos con todo menos con miedo", "Increíble la manera de cómo el gran emprendedor peruano sale adelante", reaccionaron usuarios en TikTok.