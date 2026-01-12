Un joven peruano se viralizó rápidamente en redes sociales tras compartir su asombroso parecido con el comediante Jorge Luna del canal de YouTube 'Hablando Huevadas'. Se trata de Steven, natural de Paiján, quien llegó a Lima y recorrió el emporio comercial de Gamarra. Decenas de ciudadanos hicieron todo lo posible para obtener una fotografía con él.

Joven peruano es viral por su increíble parecido con comediante Jorge Luna de 'Hablando Huevadas'

A través de TikTok, los videos de Steve luciendo una gorra, lentes y un polo blanco se viralizaron rápidamente. En una entrevista para Reporte Semanal, el personaje viral contó que su sobrina lo motivó a realizar su primera transmisión en vivo y, cuando lo hizo, alcanzó 7.000 espectadores a los minutos. Muchos usuarios lo están alentando a que asista al programa viral 'Hablando Huevadas'.

Ahora, durante un reciente recorrido por Gamarra, el peruano causó furor entre comerciantes y transeúntes, quienes se aglomeraron para lograr una fotografía y estar cerca de él. En la actualidad, el joven peruano decidió nombrarse como 'Jorge Luna de Temu' y está colaborando con varias marcas. "Literal es su clon o ustedes, ¿qué opinan?", describió una usuaria de TikTok.

Usuarios de TikTok reaccionan sobre 'Jorge Luna de Temu'

Las publicaciones de 'Jorge Luna de Temu' están alcanzando cientos de visualizaciones en TikTok. Hasta el momento, el comediante no reaccionó al increíble parecido del joven peruano con él.

Las reacciones más frecuentes son: "Es Inteligencia Artesanal", "Es su clon", "Es idéntico, es increíble", "Es como que si Jorge lo contrató para que le pidan las fotos a él", "Jorge Luna lo agradece, ya no le pedirán foto".