El actor contó que fue testigo de cómo su amigo recibió un impacto de bomba lacrimógena durante la marcha. | Foto: composición LR/YouTube/El Peruano

En el reciente programa 'Nadie se salva', el actor Pablo Saldarriaga, integrante del streaming, se pronunció sobre la violencia registrada durante la marcha del 15 de octubre. Según relató el artista, el joven de 28 años identificado como Luis Reyes Rodríguez, quien terminó con una fractura cerebral durante la represión policial y tuvo que ser inducido al coma, es un amigo cercano suyo.

"La persona que está en coma inducido es mi amigo 'Flipo' del que yo hablo siempre. Es él. Mi amigo con el que yo hago música es el que está ahí jugándose la vida", sentenció Pablo Saldarriaga. De acuerdo con el actor, fue testigo de cómo, en un momento de confusión, el joven recibió el impacto de una bomba lacrimógena.

"Yo vi bombas lacrimógenas lanzadas desde el techo y a él le ha caído una bomba lacrimógena. Nos lo acaban de confirmar en la mañana. Yo he estado en Plaza San Martín y en el Loayza. Yo me he retirado después porque ha llegado la novia del 'Flipo'", comentó el artista peruano.

Pablo Saldarriaga condena actuar de agentes de la PNP durante la marcha nacional

El actor y músico peruano emitió una fuerte condena al accionar de los agentes de la PNP durante la marcha nacional del 15 de octubre de 2025. Asimismo, denunció el uso excesivo de la fuerza y cuestionó que, en lugar de proteger a los manifestantes, los efectivos recurrieran a la violencia para dispersarlos.

"Actuaron mal, se portaron mal. He visto como los policías entraban al hospital Loayza y la gente se queda afuera. Me parece fatal la forma en la que han actuado. Hay video de policías lanzando bombas lacrimógenas en el cuerpo. ¿Qué demonios tienen en la cabeza? Entiendo que tienen que cumplir la ley y salvaguardar, pero unos están armados y otros no. Estamos perdiendo gente, amigos", sentenció el artista.