Comerciante arequipeña se disculpa con chef Giacomo Bocchio tras maltrato en mercado: “No tratamos así”

El polémico incidente registrado con Giacomo Bocchio y su esposa, la también reconocida chef Brenda Dávila, en Arequipa generó fuerte repercusión en redes sociales. El exconductor de 'El gran chef: famosos' sufrió maltrato por parte de una vendedora del mercado San Camilo, quien le pidió que no toque un tubérculo y le apretó el brazo. Al respecto, otra comerciante decidió ofrecerle disculpas al creador de contenido.

Comerciante le pide disculpas públicas al chef Giacomo Bocchio

A través de un video difundido en TikTok y Facebook, una compañera de la comerciante que tuvo el incidente con Giacomo Bocchio ofreció disculpas públicas por el mal momento y comentó que las vendedoras de dicho centro de abastos no suelen tener un trato similar. "Pido disculpas de la todas las arequipeñas que, por favor, nos disculpen y en el mercado no tratamos así, sobre todo al turista", comentó.

En ese sentido, reconoció que no fue un comportamiento adecuado por parte de la comerciante del video y solicitó que no se generalice esta opinión. "No todas somos iguales, por favor. A pesar de que la municipalidad nos da capacitaciones para poder atender al público, para poder atender al turista. Yo no sé qué le ha pasado a la compañera", agregó.

Sin duda, el caso sigue generando reacciones. Varios usuarios en TikTok enfatizaron que se debe dar un buen trato al cliente, así se trate de un mercado. Otros recordaron que el mercado San Camilo es uno de los centros de abastos más visitados por turistas en Arequipa y que las autoridades deben promover medidas para que se eviten este tipo de incidentes.

Giacomo Bocchio contó incidente en mercado San Camilo

Durante la grabación de un video para su canal de YouTube, Giacomo Bocchio recorrió el mercado San Camilo en Arequipa y junto a su esposa quedaron maravillados con los productos locales. Sin embargo, se vivió un momento tenso cuando se acercaron a un puesto de tubérculos, donde la vendedora los criticó: "Joven, no se toca, se malogra. ¿Vas a pagar?".

Segundos después, el chef tacneño Giacomo Bocchio evidenció su molestia. "Nos acaban de recontra maltratar. Por eso he hecho tanto énfasis en el buen trato… me ha apretado el brazo, no ha sido cualquier cosa", manifestó.