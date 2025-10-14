HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional
Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional     Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional     Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional     
Tendencias

Comerciante arequipeña se disculpa con chef Giacomo Bocchio tras maltrato en mercado: “No tratamos así”

Vendedora ofreció disculpas públicas a Giacomo Bocchio tras video viral, donde una comerciante lo critica por tocar tubérculos en puesto del mercado San Camilo.

Incidente en el mercado San Camilo sigue generando reacciones.
Incidente en el mercado San Camilo sigue generando reacciones. | Foto: composición LR/ TikTok

El polémico incidente registrado con Giacomo Bocchio y su esposa, la también reconocida chef Brenda Dávila, en Arequipa generó fuerte repercusión en redes sociales. El exconductor de 'El gran chef: famosos' sufrió maltrato por parte de una vendedora del mercado San Camilo, quien le pidió que no toque un tubérculo y le apretó el brazo. Al respecto, otra comerciante decidió ofrecerle disculpas al creador de contenido.

Comerciante le pide disculpas públicas al chef Giacomo Bocchio

A través de un video difundido en TikTok y Facebook, una compañera de la comerciante que tuvo el incidente con Giacomo Bocchio ofreció disculpas públicas por el mal momento y comentó que las vendedoras de dicho centro de abastos no suelen tener un trato similar. "Pido disculpas de la todas las arequipeñas que, por favor, nos disculpen y en el mercado no tratamos así, sobre todo al turista", comentó.

PUEDES VER: Tiktoker peruana confiesa que casi sufre robo en SJM tras llevar ayuda a víctimas del incendio en Pamplona Alta

lr.pe

En ese sentido, reconoció que no fue un comportamiento adecuado por parte de la comerciante del video y solicitó que no se generalice esta opinión. "No todas somos iguales, por favor. A pesar de que la municipalidad nos da capacitaciones para poder atender al público, para poder atender al turista. Yo no sé qué le ha pasado a la compañera", agregó.

Sin duda, el caso sigue generando reacciones. Varios usuarios en TikTok enfatizaron que se debe dar un buen trato al cliente, así se trate de un mercado. Otros recordaron que el mercado San Camilo es uno de los centros de abastos más visitados por turistas en Arequipa y que las autoridades deben promover medidas para que se eviten este tipo de incidentes.

PUEDES VER: Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

lr.pe

Giacomo Bocchio contó incidente en mercado San Camilo

Durante la grabación de un video para su canal de YouTube, Giacomo Bocchio recorrió el mercado San Camilo en Arequipa y junto a su esposa quedaron maravillados con los productos locales. Sin embargo, se vivió un momento tenso cuando se acercaron a un puesto de tubérculos, donde la vendedora los criticó: "Joven, no se toca, se malogra. ¿Vas a pagar?".

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

Segundos después, el chef tacneño Giacomo Bocchio evidenció su molestia. "Nos acaban de recontra maltratar. Por eso he hecho tanto énfasis en el buen trato… me ha apretado el brazo, no ha sido cualquier cosa", manifestó.

Notas relacionadas
Historiador de Chile responde a Giacomo Bocchio: “La marraqueta existe en Tacna porque los chilenos la llevaron"

Historiador de Chile responde a Giacomo Bocchio: “La marraqueta existe en Tacna porque los chilenos la llevaron"

LEER MÁS
Giacomo Bocchio afirmó que la Marraqueta, que representa a Chile en el mundial de desayunos, es típica de Tacna: "Me gusta"

Giacomo Bocchio afirmó que la Marraqueta, que representa a Chile en el mundial de desayunos, es típica de Tacna: "Me gusta"

LEER MÁS
Chef Giacomo Bocchio critica el chifa del 'Cholo' Mena e influencer iOA le responde: "Yo se los dije"

Chef Giacomo Bocchio critica el chifa del 'Cholo' Mena e influencer iOA le responde: "Yo se los dije"

LEER MÁS
Tiktoker peruana confiesa que casi sufre robo en SJM tras llevar ayuda a víctimas del incendio en Pamplona Alta

Tiktoker peruana confiesa que casi sufre robo en SJM tras llevar ayuda a víctimas del incendio en Pamplona Alta

LEER MÁS
Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

LEER MÁS
Tiktoker peruana gastó S/1.100 soles en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero se indigna por cantidad que le entregaron: "¿Cómo nos van a dar esto?"

Tiktoker peruana gastó S/1.100 soles en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero se indigna por cantidad que le entregaron: "¿Cómo nos van a dar esto?"

LEER MÁS
Turista sorprendido al ver a hombre vestido de inca jugando ajedrez y usuarios bromean: “Pizarro vs. Atahualpa”

Turista sorprendido al ver a hombre vestido de inca jugando ajedrez y usuarios bromean: “Pizarro vs. Atahualpa”

LEER MÁS
¿Qué pasó con Hugo? Conoce el fracaso del jugo con leche que se vendía en Perú

¿Qué pasó con Hugo? Conoce el fracaso del jugo con leche que se vendía en Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

BCRP reduce por primera vez el tope a la tasa de interés de créditos: ¿desde cuándo y quiénes se verán afectados?

¿Cuándo es el Miss Grand International 2025? Fecha, hora y dónde ver a la peruana Flavia López en vivo

Tendencias

Tiktoker peruana confiesa que casi sufre robo en SJM tras llevar ayuda a víctimas del incendio en Pamplona Alta

Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

Paraguaya en Estados Unidos queda en shock al ver cómo se almacena el huevo frito congelado y redes estallan: ''Pensé que eran gomitas''

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

José Jerí anuncia que nuevo gabinete juramentará "en las próximas horas", tras 5 días de espera

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025