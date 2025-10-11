Lo que parecía ser una jornada tranquila de grabación en Arequipa terminó convirtiéndose en un momento tenso para Giacomo Bocchio y su esposa, la también reconocida chef Brenda Dávila. Durante un recorrido por un popular mercado local, el exconductor de 'El gran chef: famosos' fue víctima de un trato hostil por parte de una vendedora, según relató él mismo en sus redes sociales. El incidente, que comenzó con palabras agresivas, escaló hasta una agresión física que dejó al cocinero tacneño visiblemente desconcertado.

Bocchio denunció que la mujer llegó a apretarle el brazo con fuerza, mientras Brenda observaba atónita la escena. Aunque ambos intentaron manejar la situación con cortesía, retirándose del puesto, la incomodidad era evidente. El episodio ha generado reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron su respaldo y condenaron el maltrato sufrido por la pareja.

Giacomo Bocchio pasa incómodo momento en mercado de Arequipa y expone a vendedora

El recorrido por el mercado San Camilo en Arequipa, publicado por Giacomo Bocchio en su canal de YouTube el 10 de octubre, tenía como objetivo mostrar la riqueza de los productos locales y cómo se consumen en la región. Sin embargo, en medio de la grabación fue increpado por una vendedora tras tocar una arracacha, tubérculo que él describía con entusiasmo por ser uno de los favoritos de su padre. "Joven, no se toca, se malogra. ¿Vas a pagar?", se escucha decir a la mujer, mientras Bocchio pide a su camarógrafo que continúe grabando y se retira con su esposa, a quien se le escucha decir: "Qué locura".

El momento fue captado en cámara y compartido con una reflexión sobre el trato al cliente en espacios públicos. "Nos acaban de recontra maltratar. Por eso he hecho tanto énfasis en el buen trato… me ha apretado el brazo, no ha sido cualquier cosa. Aunque intentó cerrar el episodio con una actitud conciliadora, más adelante no dudó en dejar un mensaje claro sobre la atención a los clientes.

Giacomo Bocchio reflexiona sobre la atención a los compradores y la imagen del Perú

Más allá del incidente, Giacomo Bocchio aprovechó el momento para plantear una reflexión sobre cómo los vendedores representan la gastronomía peruana ante visitantes y turistas. "La señora no solo perdió una venta, generó un ambiente súper incómodo", comentó en sus redes, señalando que el maltrato físico —aunque no le causó lesiones— fue injustificable. Su preocupación no solo giró en torno a su experiencia personal, sino a lo que podría vivir cualquier visitante sin voz ni alcance para denunciar.

El chef tacneño hizo énfasis en la necesidad de mejorar el trato en los mercados, espacios que son vitrina de la cultura local. "Espero que este video sirva para que otras personas en otros mercados del Perú lo piensen y tomen decisiones a favor del país", concluyó. Muchos de sus seguidores coincidieron en que la vendedora no tenía derecho a comportarse de esa manera y que pudo haber buscado una mejor solución al ver que Bocchio tocó el producto sin autorización.