Paraguaya mostró el procedimiento del congelamiento del huevo frito en los Estados Unidos. | Foto: composición LR/TikTok

Paraguaya mostró el procedimiento del congelamiento del huevo frito en los Estados Unidos. | Foto: composición LR/TikTok

Una inmigrante paraguaya grabó cómo se conserva el huevo frito en un hotel de Estados Unidos y manifestó su sorpresa por lo peculiar del método, en el que las porciones se congelan para luego calentarse en horno antes de ser ofrecidas. El clip provocó múltiples reacciones en TikTok: sus seguidoras, así como otras personas usuarias, se mostraron desconcertadas y varias preguntaron cuál es el motivo de aplicar esa práctica.

El huevo frito congelado en los Estados Unidos

Mientras grababa el procedimiento para congelar los huevos dentro de una canasta, la inmigrante paraguaya explicó que, en Estados Unidos, este método suele emplearse para luego calentarlos en un horno. “Esto es cualquier cosa, menos huevo frito. Es gracioso la verdad. Tiene pimienta. Simplemente, lo calientas directamente al horno y listo”, declaró.

PUEDES VER: Mujer sorprende en Chachapoyas al dormir dentro de un ataúd tras quedar exhausta por bailar en una fiesta

Por otro lado, también comentó que durante el proceso se añade un ingrediente inusual y, además, señaló que no le agradaba el sabor de los huevos previamente congelados: ''Yo probé y no me gustó para nada el sabor. No es rico'', indicó.

En relación con el clima del país norteamericano, mostró cómo deja preparados los huevos en su trabajo del hotel ante una posible inundación o tormenta, lo que podría impedirle asistir a su jornada laboral al día siguiente: ''Hay que dejar todo listo para mañana en caso de que no pueda ir al trabajo por la inundación porque me queda lejos del trabajo a la casa'', recalcó.

La reacción de los usuarios al ver cómo almacenan el huevo frito en los Estados Unidos

Mira lo último de MOOODCAST De lunes a viernes a las 12:20 p.m. Ver ahora

Los usuarios no tardaron en reaccionar de manera ocurrente por el procedimiento que realizan los estadounidenses al tratar los huevos fritos. Con mucho sentido del humor, no dejaron de referirse al congelamiento de estos productos como algo inusual. Entre los mensajes más destacados se encuentran: ''Pensé eran gomitas con forma de huevos fritos'', ''En Estados Unidos es ilegal cocinar comida fresca'', ''A ver cómo salen después de calentar'', ''Comida de plástico'', ''Pensé que eran de juguete'', ''Está prohibido tener comida real en EEUU?''.