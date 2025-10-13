HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tendencias

Paraguaya en Estados Unidos queda en shock al ver cómo se almacena el huevo frito congelado y redes estallan: ''Pensé que eran gomitas''

El vídeo, que se volvió viral en TikTok, generó reacciones de desconcierto en los usuarios, quienes cuestionaron la práctica del congelamiento de los huevos fritos en los Estados Unidos.

Paraguaya mostró el procedimiento del congelamiento del huevo frito en los Estados Unidos.
Paraguaya mostró el procedimiento del congelamiento del huevo frito en los Estados Unidos. | Foto: composición LR/TikTok

Una inmigrante paraguaya grabó cómo se conserva el huevo frito en un hotel de Estados Unidos y manifestó su sorpresa por lo peculiar del método, en el que las porciones se congelan para luego calentarse en horno antes de ser ofrecidas. El clip provocó múltiples reacciones en TikTok: sus seguidoras, así como otras personas usuarias, se mostraron desconcertadas y varias preguntaron cuál es el motivo de aplicar esa práctica.

El huevo frito congelado en los Estados Unidos

Mientras grababa el procedimiento para congelar los huevos dentro de una canasta, la inmigrante paraguaya explicó que, en Estados Unidos, este método suele emplearse para luego calentarlos en un horno. “Esto es cualquier cosa, menos huevo frito. Es gracioso la verdad. Tiene pimienta. Simplemente, lo calientas directamente al horno y listo”, declaró.

PUEDES VER: Mujer sorprende en Chachapoyas al dormir dentro de un ataúd tras quedar exhausta por bailar en una fiesta

lr.pe

Por otro lado, también comentó que durante el proceso se añade un ingrediente inusual y, además, señaló que no le agradaba el sabor de los huevos previamente congelados: ''Yo probé y no me gustó para nada el sabor. No es rico'', indicó.

En relación con el clima del país norteamericano, mostró cómo deja preparados los huevos en su trabajo del hotel ante una posible inundación o tormenta, lo que podría impedirle asistir a su jornada laboral al día siguiente: ''Hay que dejar todo listo para mañana en caso de que no pueda ir al trabajo por la inundación porque me queda lejos del trabajo a la casa'', recalcó.

PUEDES VER: Tiktoker peruana gastó S/1.100 soles en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero se indigna por cantidad que le entregaron: "¿Cómo nos van a dar esto?"

lr.pe

La reacción de los usuarios al ver cómo almacenan el huevo frito en los Estados Unidos

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

Los usuarios no tardaron en reaccionar de manera ocurrente por el procedimiento que realizan los estadounidenses al tratar los huevos fritos. Con mucho sentido del humor, no dejaron de referirse al congelamiento de estos productos como algo inusual. Entre los mensajes más destacados se encuentran: ''Pensé eran gomitas con forma de huevos fritos'', ''En Estados Unidos es ilegal cocinar comida fresca'', ''A ver cómo salen después de calentar'', ''Comida de plástico'', ''Pensé que eran de juguete'', ''Está prohibido tener comida real en EEUU?''.

Notas relacionadas
Tiktokers de Uganda se solidarizan con Agua Marina y les dedican baile de cumbia: "Lamentamos lo sucedido"

Tiktokers de Uganda se solidarizan con Agua Marina y les dedican baile de cumbia: "Lamentamos lo sucedido"

LEER MÁS
Volcán escolar hecho de pólvora explota en feria de ciencias y deja 10 alumnos heridos en Argentina: video del momento se hace viral

Volcán escolar hecho de pólvora explota en feria de ciencias y deja 10 alumnos heridos en Argentina: video del momento se hace viral

LEER MÁS
Peruano en bicicleta grita eufórico frente a la casa de Dina Boluarte tras su vacancia y redes lo apoyan: “Nos representa a los 33 millones”

Peruano en bicicleta grita eufórico frente a la casa de Dina Boluarte tras su vacancia y redes lo apoyan: “Nos representa a los 33 millones”

LEER MÁS
Transportistas en SJL conmueven al cantarle cumpleaños a un conductor en pleno paro: "Gente luchadora"

Transportistas en SJL conmueven al cantarle cumpleaños a un conductor en pleno paro: "Gente luchadora"

LEER MÁS
Perrito ‘devoto’ del Señor de los Milagros se roba miradas con su hábito morado: "Listo para la procesión"

Perrito ‘devoto’ del Señor de los Milagros se roba miradas con su hábito morado: "Listo para la procesión"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker peruana gastó S/1.100 soles en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero se indigna por cantidad que le entregaron: "¿Cómo nos van a dar esto?"

Tiktoker peruana gastó S/1.100 soles en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero se indigna por cantidad que le entregaron: "¿Cómo nos van a dar esto?"

LEER MÁS
Reportera pregunta por el presidente José Jerí y ciudadana lanza demoledora crítica: "Que se vayan todos"

Reportera pregunta por el presidente José Jerí y ciudadana lanza demoledora crítica: "Que se vayan todos"

LEER MÁS
Turista sorprendido al ver a hombre vestido de inca jugando ajedrez y usuarios bromean: “Pizarro vs. Atahualpa”

Turista sorprendido al ver a hombre vestido de inca jugando ajedrez y usuarios bromean: “Pizarro vs. Atahualpa”

LEER MÁS
Empresario peruano revela que conoció a 3 ganadores millonarios de La Tinka, pero terminaron en la quiebra: "Acabaron misios"

Empresario peruano revela que conoció a 3 ganadores millonarios de La Tinka, pero terminaron en la quiebra: "Acabaron misios"

LEER MÁS
Universidad Sideral Carrión: ¿Cómo es su examen de admisión virtual que pocos logran superar?

Universidad Sideral Carrión: ¿Cómo es su examen de admisión virtual que pocos logran superar?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Tendencias

Los mejores memes que dejó la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú

'Lady 2 soles': usuarios crean divertidos memes y videos con IA sobre policía que se negó a pagar su pasaje a un chofer

Joven de Huaral sorprende al llegar a medianoche a la UNMSM para rendir su examen de admisión: "Es la primera vez que postulo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025