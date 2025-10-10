Tras el anuncia de la vacancia de Dina Boluarte, el joven peruano no dudó en pasar frente a la casa de la expresidenta del Perú gritando eufórico por su salida del poder. | Foto: composición LR/ TikTok/@nemesisz4

La situación política en el Perú enfrenta un nuevo capítulo tras la vacancia de Dina Boluarte, aprobada por el Congreso de la República bajo el cargo de incapacidad moral. Ahora, es José Jerí el nuevo jefe de Estado peruano, quien asumirá el cargo de transición hasta julio del 2026. En medio de este escenario, un ciudadano peruano se volvió viral en TikTok al ser captado gritando eufórico frente a la casa de la expresidenta festejando su salida del poder.

La escena, compartida por uno de los manifestantes que se encontraban fuera de la casa de Dina Boluarte, grabó el momento y no dudó en subirlo en redes sociales. El clip ya se ha vuelto viral en TikTok y miles de usuarios han expresado su apoyo al joven, considerando como un grito que muestra el cansancio social frente a la creciente ola de crimen organizado e inseguridad que afecta al Perú.

Ciudadano peruano gritó eufórico frente a la casa de Dina Boluarte tras anuncio de su vacancia

Un joven peruano, vestido con la camiseta de la selección peruana de fútbol y montano en una bicicleta, pasó frente a la casa de Dina Boluarte tras conocer el anuncio de su vacancia mientras gritaba con emoción y euforia: "¡Dina ya se va!, ¡ya se va, ya se va, Dina!". Su entusiasmo no pasó desapercibido por los transeúntes ni por los usuarios en redes sociales.

"Ese chico es mi animal espiritual", "El Congreso también debe irse", "Definitivamente, en Perú nunca te aburres", "Quisiera estar tan feliz como el chico", "Cómo me dueles, Perú", Qué valiente el chico para hacer eso", "Ese chico nos representa a los 33 millones de peruanos", "Ya sacamos a Dina, ahora sacaremos al Congreso", "Si Dina se fuga todo el mundo se levantará", "Perú: ya me cansé de ser clave", "La marcha sigue en pie", "Falta que saquemos a todos los congresistas", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.