La mujer se quedó en el lugar donde se realizó y dejó totalmente anonadados a los usuarios de internet por su peculiar forma de dormir en un ataúd. | Foto: composición LR/TikTok

La mujer se quedó en el lugar donde se realizó y dejó totalmente anonadados a los usuarios de internet por su peculiar forma de dormir en un ataúd. | Foto: composición LR/TikTok

Un hecho inusual sorprendió a la ciudad de Chachapoyas. Una mujer, luego de asistir a una fiesta y disfrutar de una extensa jornada de baile, decidió quedarse en el local donde celebró con un peculiar objetivo: descansar dentro de un ataúd ubicado en la sala del establecimiento funerario. El insólito registro fue difundido en redes sociales y se volvió viral en pocos segundos debido a la singular forma en que la protagonista eligió dormir.

La peculiar forma de dormir en un ataúd

Tras varias horas de baile en una fiesta, una mujer tomó una decisión poco común: abrió un ataúd instalado en su sala y se acostó dentro de él para descansar. La escena fue grabada en el lugar de los hechos, específicamente en una funeraria de Chachapoyas, lo que generó diversas reacciones en redes sociales. Usuarios sorprendidos cuestionaron por qué eligió dormir allí en lugar de utilizar una cama.

Según el comunicado de la funeraria, la mujer ingresó al ataúd por su cuenta y fue descubierta cuando se movió de manera inesperada. Por ello, la empresa aclaró que el local fue alquilado para una reunión social y no para un servicio fúnebre.

Luego de que los hechos fueran grabados, las cámaras de seguridad fueron entregadas a la Policía Nacional para esclarecer lo ocurrido y descartar cualquier tipo de actividad paranormal, como se venía especulando.

La reacción de los usuarios al ver a la mujer meterse al ataúd para dormir

Mira lo último de MOOODCAST De lunes a viernes a las 12:20 p.m. Ver ahora

Más allá de las especulaciones que venían circulando, los usuarios no desaprovecharon la oportunidad de dejar comentarios graciosos, aunque algunos resultaron bastante fuera de lugar. El video superó las 70.000 de vistas y se puede visualizar mensajes como: ''Mi papá tiene una funeraria y cuando se peleaba con mi mamá no iba a dormir al sofá, iba a dormir a un ataúd'', ''Pero no tiene nada de malo. Lo principal que el cuerpo descanse'', ''Está llamando a la muerte , eso no se hace'', ''Yo nunca escuché quejas de un muerto diciendo que el ataúd es incómodo'', entre otros.

