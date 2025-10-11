HOYSuscripcion LR Focus

Volcán escolar hecho de pólvora explota en feria de ciencias y deja 10 alumnos heridos en Argentina: video del momento se hace viral

La explosión en la feria de ciencia provocó fragmentos de metal y causó graves lesiones a los asistentes, comparándose el estallido con una bomba casera.

Una estudiante argentina provocó una grave explosión después de haber detallado su experimento en la feria de ciencias.
Una estudiante argentina provocó una grave explosión después de haber detallado su experimento en la feria de ciencias. | Foto: composición LR/TikTok

Un suceso espeluznante ocurrió en una localidad de Buenos Aires, Argentina, donde se produjo una fuerte detonación en el Instituto Comercial Rancagua. Luego de que una alumna ofreciera una breve explicación sobre los componentes de su experimento, la simulación se descontroló y explotó, lo que provocó diez personas heridas en el lugar.

¿Cómo ocurrió la explosión en la feria de ciencias?

Antes del incidente, el ambiente escolar era pacífico entre estudiantes y padres de familia, lo cual se reflejaba durante la grabación que realizaba uno de los asistentes. En paralelo, una alumna explicaba frente a todos en qué consistía su experimento de ciencias, sin imaginar lo que ocurriría instantes después.

lr.pe

''En la parte de adentro tiene dos tubos de metal, en esos tubos lo que vamos a mezclar es azufre picado, con carbón picado y también una sal especial. Esta combinación formará la pólvora, que luego explotará. Para hacer esto estuvimos como unas cuatro semanas para esperar que se seque el barro, pisar bien todo el telgopor para que quede la forma, tener mucho cuidado con lo que vamos a mezclar, y luego de eso, tenemos ese volcán'', explicó, segundos previos del inesperado desenlace.

El estruendo provocó que el experimento se dispersara en fragmentos de metal y restos del material, lo que causó graves daños a las personas que estaban cerca de la simulación del volcán. Asimismo, se ha comparado la explosión con un artefacto de pirotecnia o una bomba casera, debido a su fuerte impacto.

Las declaraciones de los testigos tras explosión del volcán experimental

Según declaraciones recogidas por el diario La Opinión, una madre relató cómo vivió el siniestro hecho que causó un susto entre todas las personas que presenciaron la explosión del experimento en plena feria de ciencias.

''Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar. Había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer'', sostuvo. En medio del caos, varias personas sufrieron cortes, quemaduras y contusiones, por lo que, las declaraciones de la madre de familia se refleja en las imágenes del evento.

Además, se reportó que una niña de 10 años fue trasladada al Hospital San José de Pergamino. El diagnóstico fue alarmante: la menor podría perder uno de sus ojos debido a que se encontraba en primera fila.

Las reacciones de los usuarios en las redes sociales

El video se hizo viral en las redes sociales, especialmente en X. Por lo cual, múltiples reacciones por parte de los usuarios se han visto en los comentarios, donde muchos expresaron su asombro por la explosión ocurrida en la feria de ciencia en Argentina, mientras que otros optaron por dejar mensajes cargados de ironía. Entre los mensajes más recurrentes que se vieron: "La curiosidad científica es valiosa, pero siempre debe ir acompañada de seguridad y supervisión". "No hicieron un volcán, hicieron un supervolcán". "Espero no se hayan acercado los chiquitos", entre otros.

