El streamer Sacha Uzumaki protagonizó una singular transmisión en vivo el domingo 5 de octubre a través de la plataforma Kick, en la que asumió el reto de ser cobrador de combi por un día. Acompañado por un conductor, recorrió avenidas como Alfonso Ugarte, Caquetá y Túpac Amaru, entre otras zonas de Lima. Aunque la experiencia empezó con entusiasmo, pronto se enfrentó a las dificultades propias del oficio.

La falta de experiencia le jugó en contra: tuvo que dejar pasar pasajeros sin cobrar por no tener sencillo, confundió los paraderos y, en más de una ocasión, no supo cuándo debía avisar al chofer para detenerse. Entre los momentos más comentados por su comunidad, destacó cuando intentó subir a nuevas pasajeras y no pudo abrir la puerta de la unidad, por lo que el conductor tuvo que enseñarle cómo hacerlo. Otro episodio que desató risas ocurrió cuando Sacha olvidó si ya había cobrado a un usuario, provocando carcajadas tanto entre los pasajeros como entre quienes seguían la transmisión en línea.

Usuarios reaccionan a los momentos virales de la transmisión del streamer Sacha Uzumaki

Los clips de la transmisión rápidamente se viralizaron en TikTok, donde cientos de usuarios reaccionaron a los momentos más divertidos, como el incidente con la puerta del vehículo o el olvido de Sacha al cobrar la tarifa a los pasajeros. Entre los comentarios, un seguidor escribió: “Me agrada Sacha, pero me preocupa esto ¿Qué sería de ellos si no existiera Kick?”. Otro usuario, identificado como cobrador, agregó: “Me acuerdo cuando trabajé por primera vez de cobrador; llevé a casi todos gratis el primer día, así que lo entiendo”.