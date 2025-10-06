HOYSuscripcion LR Focus

🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
Christian Hudtwalcker explota tras mensaje de la presidenta Dina Boluarte contra el paro de transportistas: "Qué brut*"

El periodista Christian Hudtwalcker lanzó duras críticas contra Dina Boluarte por su reciente pronunciamiento sobre el paro de transportistas en Lima, generando una intensa ola de comentarios en redes sociales como TikTok.

Christian Hudtwalcker explota tras mensaje de la presidenta Dina Boluarte contra el paro de transportistas
Foto: composición LR/Latina

El mensaje de la presidenta Dina Boluarte frente al paro de transportistas desató una fuerte ola de críticas, siendo la más contundente la del periodista Christian Hudtwalcker, conductor del programa Sin medias tintas en Latina. El comunicador no contuvo su indignación tras escuchar las palabras de la mandataria y la calificó duramente, reflejando la frustración de gran parte de la población ante la falta de soluciones frente a la delincuencia y las extorsiones que golpean al Perú.

Mientras la jefa de Estado llamaba a la “reflexión” y pedía no caer en medidas de protesta que, según ella, “no solucionan nada”, Hudtwalcker explotó en vivo con un mensaje que rápidamente se viralizó en TikTok y otras redes sociales. "Qué brut*", refirió.

Presidenta Dina Boluarte da mensaje frente al paro de transportistas

El viernes 3 de octubre, ante el anuncio de la convocatoria al paro nacional que se ejecutó este lunes 6 de octubre, Dina Boluarte se dirigió a la nación para minimizar el impacto de la protesta y pedir calma a los transportistas. “Lleguemos a cosas concretas, porque con un paro de 24, 48 horas o más, en ese tiempo no se va a solucionar el tema de la delincuencia o el crimen organizado. Tenemos que ser reales y objetivos”, expresó desde Palacio de Gobierno.

La mandataria recalcó que el problema de la inseguridad “no lo ha generado ella ni el Ejecutivo”, argumentando que se trata de un fenómeno que “viene de atrás” y que se ha agravado con la presencia de “organizaciones criminales transnacionales” que operan en varios países, incluido el Perú. Asimismo, pidió a los ciudadanos no abrir mensajes de números sospechosos, especialmente si tienen códigos telefónicos extranjeros, y recomendó denunciar cualquier intento de amenaza ante la Policía.

Pese a su llamado a la calma, las palabras de la mandataria no convencieron a los gremios de transporte ni a la opinión pública. En redes sociales, muchos consideraron que el discurso mostró desconexión con la realidad que viven los peruanos. Mientras el Gobierno insistía en priorizar el diálogo y deslegitimar la paralización, los transportistas denunciaron asesinatos de trabajadores por parte del crimen organizado. Tan solo días después del anuncio presidencial, se reportó ataques a conductores en San Juan de Miraflores y San Juan de Lurigancho.

Christian Hudtwalcker insulta a Dina Boluarte

Las declaraciones de Dina Boluarte detonó una reacción airada en el periodista Christian Hudtwalcker, quien no contuvo su enojo durante la última emisión de su programa en Latina.

“Ya no me aguanto. ¡Qué brut*! Qué brut* es, por mi madre. Qué increíble. Hay niveles, pero la brutalidad con la sinvergüencería es una combinación que genera indignación”, expresó con evidente molestia. El comunicador continuó su crítica afirmando que, si la presidenta sentía que no tenía la capacidad para liderar el país, “debió irse”, y calificó su gestión como “una pagada de su suerte”.

“Qué brut* eres y todo el resto de gente que está a tu lado, o son más brut** que tú o son unos muertos de hambre, porque el problema no es que se haya generado por ti, el problema es que cuando tú has llegado tenías el deber como presidenta de la República de luchar y darles soluciones a las personas, por eso es que justamente si otros no pudieron, tú llegabas a ese cargo. Y si siempre, como parece ser, sentías que no tienes esa capacidad, debiste irte. Con esa frase se pinta de cuerpo entero que es una pagada de su suerte. Que viaje, que se siga retocando la carabina (cabeza) y que esto acabe rápido”, sentenció.

Las redes sociales se convirtieron, una vez más, en un termómetro del descontento ciudadano. La mayoría de los comentarios interpretó el mensaje de Hudtwalcker como una expresión de hartazgo ante la falta de soluciones frente a la inseguridad que afecta a Lima y al interior del país. “Eso no es insulto, es decir la verdad”. “El sentir de la mayoría de los peruanos”. “Se merece más calificativos esa señora que está en el Ejecutivo”, fueron algunas de las opiniones.

Paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre

El paro de transportistas convocado para el lunes 6 de octubre se está llevando a cabo por diferentes empresas de transportes que sufren de extorsión en diversas zonas de Lima y el norte del Perú. Según información de este medio, varias líneas de transporte urbano acataron la medida en señal de protesta por la inacción del Estado ante las extorsiones. Entre ellas destacan las siguientes:

  • Consorcio Vía
  • Zeta
  • Los Loritos
  • Vipusa
  • Vipetsa
  • Nueva América
  • Urbanito
  • Edilberto Ramos
  • Huáscar
  • Santa Catalina
  • Los Chinos
  • La 50
  • El Rápido
  • Etuchisa
  • La 41
El Ministerio de Educación y diversas instituciones dispusieron la suspensión de clases presenciales en algunos distritos como medida frente a la falta de vehículos para la movilización de los estudiantes. En tanto, la Policía Nacional reforzó el patrullaje en avenidas principales y terminales terrestres.  

