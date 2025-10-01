HOYSuscripcion LR Focus

Influencer pierde la vida al caer con su helicóptero mientras transmitía en vivo para sus seguidores en China

Tras el trágico accidente, las autoridades confirmaron que el influencer no tenía licencia de piloto, ni portaba casco o paracaídas.

El influencer chino grababa en vivo para sus seguidores mientras manejaba un helicóptero que él mismo fabricó.
El influencer chino grababa en vivo para sus seguidores mientras manejaba un helicóptero que él mismo fabricó. | Foto: composición LR/TikTok

Un influencer chino perdió la vida tras un aparatoso accidente aéreo mientras pilotaba un helicóptero ultraligero de dos rotores y cabina única. En ese momento, el creador de contenido transmitía en vivo para sus miles de seguidores la experiencia, sin saber que ese vuelo marcaría el inicio de una tragedia.

Muere influencer chino en plena transmisión en vivo: ¿cómo ocurrió el accidente?

El trágico hecho ocurrió el último sábado 27 de septiembre, cuando Tang Feiji había construido un helicóptero bimotor de un solo asiento. La aeronave podía alcanzar una altitud de 2.000 pies (aproximadamente 600 metros) y superar los 90 km/h. Mientras sobrevolaba la ciudad de Guangyuan, en China, el influencer —que contaba con más de 100.000 seguidores en Douyin, una plataforma similar a TikTok— decidió transmitir en vivo su vuelo. Pocos instantes después, la nave perdió el control y cayó abruptamente contra el suelo.

El momento exacto del colapso del helicóptero quedó registrado en video, y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Minutos más tarde, las autoridades locales confirmaron la muerte del influencer y precisaron que Tang Feiji no logró sobrevivir al quedar atrapado entre las llamas provocadas por la caída de la aeronave.

Aunque las causas del accidente aún están en investigación, las autoridades señalaron que Tang Feiji no llevaba casco ni paracaídas al momento del siniestro. Además, los rescatistas del país asiático contactaron a su familia para el reconocimiento del cuerpo, que posteriormente fue confirmado.

¿Quién era Tang Feiji, el famoso influencer chino que murió en el accidente aéreo?

Tang Feiji fue un influencer chino que alcanzó popularidad en la red social Douyin por compartir contenido sobre aviones y helicópteros. Gracias a su amplio conocimiento en aeronáutica, se ganó el apodo de ‘Aeronave’. Además, retransmitía su en vivo sus pruebas en diversos modelos.

En una actitud desafiante frente a las leyes, el creador de contenido afirmó en un inicio que no necesitaba una licencia de piloto, ya que se sentía preparado para volar, a pesar de las recomendaciones de especialistas que le sugerían obtenerla.

Según varios medios locales, Tang Feiji ya había sufrido dos accidentes aéreos previos. En uno de ellos, su aeronave cayó desde una altura inferior a 30 pies, debido a una falla en el indicador de combustible.

