Entretenimiento

Muere famosa conductora de TV Débora Estrella en accidente aéreo: muestran último mensaje de la mexicana de 43 años

Hay conmoción en México por la muerte de la conductora Débora Estrella, de 43 años, reconocida por su labor como presentadora de Telediario Matutino.

Débora Estrella tenía solo 43 años y una destacada carrera como comunicadora en México. Foto: Composición LR/Univión.
Débora Estrella tenía solo 43 años y una destacada carrera como comunicadora en México. Foto: Composición LR/Univión.

La periodista Débora Estrella, de 43 años, murió el sábado 20 de septiembre luego de que la avioneta en el que viajaba sufriera un trágico accidente. La comunicadora era muy reconocida en México por su labor como conductora de Telediario Matutino, y la noticia ha causado gran conmoción en Latinoamérica.

El fatídico hecho sucedió en el municipio de García, en Nuevo León, donde también perdió la vida el piloto de la aeronave. Según información local, el avión se desplomó alrededor de las 18:50 horas. Por el momento se desconocen las causas del siniestro, mientras las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

¿Cuál fue el último mensaje que compartió Débora Estrella antes de morir?

Antes de fallecer, Débora Estrella publicó en su cuenta de Instagram la imagen de la avioneta en la que viajó, sin pensar que sería su último vuelo. Junto a la foto dejó un breve mensaje: “¿Adivinen qué?”, etiquetando al Aeropuerto Internacional del Norte

La publicación conmovió a sus seguidores y al público azteca, quienes viralizaron rápidamente su último post en Facebook que data del pasado 13 de septiembre. En esa publicación, la periodista rendía un emotivo tributo a su colega Miguel Ángel Karcz, fallecido a los 39 años a causa del cáncer en 2023.

Último mensaje de Débora Estrella antes de fallecer. Foto: Instagram.

Último mensaje de Débora Estrella antes de fallecer. Foto: Instagram.

Exponen el motivo del porqué Débora Estrella se subió a avioneta

El domingo 21 de septiembre, los presentadores María Julia Lafuente, Víctor Martínez y Josué Becerra, hicieron un programa especial en el que afirmaron que la periodista Débora Estrella murió durante sus primeras lecciones de vuelo.

Destacaron que un día antes de la muerte de la conductora, Becerra y Martínez charlaron con Estrella. Durante la conversación, la periodista les confesó que estaba tomando clases de vuelo para obtener su licencia. “Estábamos conversando y me dice: ‘estoy empezando a volar, a aprender un poco de eso, un día volaremos’”, recordó el presentador.

