Mundo

La tragedia del vuelo 123: 520 muertos y 30 minutos de terror en el aire en el peor accidente de la aviación comercial en Japón

El desastre del vuelo 123 de Japan Airlines, ocurrido en 1985, dejó 520 muertos y solo 4 sobrevivientes, en el cual revela que un error de mantenimiento fue la causa de la mayor accidente aéreo de un solo avión en la historia.

El vuelo 123 de Japan Airlines protagonizó la peor tragedia aérea de un solo avión, con 520 víctimas y solo 4 sobrevivientes.
El vuelo 123 de Japan Airlines protagonizó la peor tragedia aérea de un solo avión, con 520 víctimas y solo 4 sobrevivientes. | Foto: X

Una de las grandes incógnitas de la humanidad es el momento exacto de la muerte. Sin embargo, en raras ocasiones alguien puede anticipar, con dolorosa certeza, que el final está a minutos de llegar. Ese fue el drama que vivieron las 524 personas a bordo del vuelo 123 de Japan Airlines hace 36 años, que fue considerado el accidente más devastador de la aviación comercial con un solo avión. Este accidente tuvo suceso en Japón e involucró a un Boeing 747SR asegurado en 35 millones de dólares.

El 12 de agosto de 1985, el vuelo 123 partió del Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio, con destino al Aeropuerto Internacional de Osaka. La ruta prevista era directa, pero 44 minutos después de despegar, la tragedia se desató. El plan de vuelo indicaba un sobrevuelo inicial por la bahía de Tokio y luego un giro hacia la ruta principal, pero apenas 12 minutos después del despegue, todo cambió.

Falla estructural, 30 minutos de lucha y retraso en el rescate de víctimas

A las 18:24, mientras alcanzaban altitud de crucero, falló el mamparo de presión trasero, dañando severamente el estabilizador vertical y provocando que fragmentos del avión se desprendieran. La cabina se despresurizó, las mascarillas cayeron, pero las cuatro líneas hidráulicas ya estaban inutilizadas.

Sin control convencional, los pilotos recurrieron a una maniobra desesperada, utilizando la potencia de las turbinas para mantener la aeronave en el aire durante casi media hora. En ese tiempo, varios pasajeros escribieron cartas de despedida a sus seres queridos. “Machiko, cuida de los niños”, dejó escrito Masakatsu Taniguchi; otro, Hiroji Kawaguchi, anotó: “El avión está cayendo en picada. No hay esperanza”.

La grabación de cabina finaliza con un angustioso “¡Arriba, arriba!” antes del silencio total. A las 18:56, el avión impactó tras descender 4.100 metros. No obstante, la Fuerza Aérea de Estados Unidos localizó los restos desde un C-130, pero una orden no aclarada retrasó el rescate. Un helicóptero japonés sobrevoló la zona sin ver sobrevivientes, posponiendo las labores hasta la mañana siguiente.

En azul, el trayecto planificado que debía seguir el vuelo 123 de Japan Airlines; en rojo, la ruta real que recorrió la aeronave antes de perder el control y estrellarse contra una montaña. Foto: Wikipedia

En azul, el trayecto planificado que debía seguir el vuelo 123 de Japan Airlines; en rojo, la ruta real que recorrió la aeronave antes de perder el control y estrellarse contra una montaña. Foto: Wikipedia

Las únicas 4 sobrevivientes y el error de mantenimiento que costó 520 vidas humanas

De manera milagrosa, cuatro mujeres sobrevivieron: Hiroko Yoshizaki y su hija Mikiko, Keiko Kawakami de 12 años y la azafata Yumi Ochai. Según sus testimonios, más personas habrían sobrevivido al impacto, pero murieron durante la noche sin recibir ayuda. Kawakami relató cómo perdió a su padre y hermana en la oscuridad, mientras trataban de alentarse mutuamente.

La investigación reveló que la aeronave había sufrido un accidente en 1978 que dañó el mamparo trasero. La reparación, realizada por Boeing, incumplió estándares de seguridad: debía colocarse doble refuerzo con doble hilera de remaches, pero se usó una pieza incorrecta. Estimada para 10.000 despegues más, la nave realizó 13.320 antes del fatídico vuelo. El error de mantenimiento selló el destino del vuelo 123 y de 520 de sus ocupantes, dejando una de las lecciones más dolorosas en la historia de la aviación.

