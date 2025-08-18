Una avioneta se estrelló en un campo de golf en Australia. | Foto: Composición LR/La Razón de México/YouTube

Una avioneta se estrelló en un campo de golf en Australia. | Foto: Composición LR/La Razón de México/YouTube

Un inusual accidente aéreo sorprendió a los visitantes de un campo de golf en Mona Vale, un suburbio de Sidney, Australia. Una avioneta 'Piper Cherokee' perdió potencia en pleno vuelo y terminó impactando contra el área verde donde se encontraban algunos jugadores y espectadores.

El piloto, un instructor de vuelo, y su alumno lograron salir ilesos tras la maniobra de emergencia. A pesar de la brusquedad del aterrizaje y de los obstáculos naturales del terreno, ambos fueron auxiliados rápidamente por personas que se encontraban en el lugar.

Aterrizaje de emergencia en el campo de golf en Mona Vale, Sidney

El incidente ocurrió el domingo, cuando la aeronave sufrió una falla de potencia aún no esclarecida. Ante esta situación, el instructor optó por realizar un aterrizaje forzoso en el campo de golf, un espacio irregular con pendientes y desniveles que complicaron la maniobra.

El video difundido muestra cómo la avioneta pierde altura hasta impactar en la zona, donde varios testigos presenciaron el hecho. Aunque la situación generó alarma, no se registraron heridos ni daños de consideración fuera del área de impacto.

Investigación sobre el accidente aéreo de la avioneta Piper Cherokee

Autoridades locales iniciaron una investigación para determinar qué provocó la pérdida de potencia del motor de la 'Piper Cherokee'. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis y se busca esclarecer si se trató de una falla mecánica o de otro tipo de problema técnico.

El caso puso en evidencia la pericia del instructor, quien logró controlar la nave en condiciones adversas y evitar una tragedia mayor. La rápida reacción de los testigos también permitió asistir de inmediato a los ocupantes de la avioneta.