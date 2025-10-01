La conductora del podcast 'Good Time' en Youtube, Laura Spoya, reveló una mala experiencia que vivió tras realizar una transferencia a través del aplicativo Yape. La modelo explicó que no es la primera vez que le sucede una situación de este tipo, pero que en anteriores oportunidades si logró resolverlo con total normalidad. Esta vez, se llevó una gran sorpresa y no dudó en exponer su incomodidad durante la emisión del programa digital.

Laura Spoya expone incomodidad tras cometer error en Yape

Durante la última edición del podcast 'Good Time' en YouTube, la creadora de contenido Laura Spoya contó una mala experiencia que vivió tras yapear S/500 por error. La modelo aseguró que tenía que realizar la transferencia por la compra de víveres para su hogar, pero se equivocó en el número del destinatario y terminó depositando el dinero a una usuaria que reside en Chiclayo.

Lo anecdótico del caso fue cuando logró contactarse mediante WhatsApp con la usuaria de Yape. La mujer aceptó que recibió el dinero en su cuenta móvil, pero se negó a devolverlo asegurando que ya lo gastó y que hasta divulgaría el caso en redes sociales como una supuesta 'extorsión'.

"Le escribí por WhatsApp. Me respondió superhistérica. ‘No es mi culpa que te hayas equivocado. He tenido que comprar medicinas para mi mamá. Ya lo gasté, no tengo por qué devolverte. No es mi error, llama al banco, si es que me sigues escribiendo, voy a decir que me estás extorsionado y tú vas a salir perdiendo’. Armó todo un escándalo", contó la modelo en el podcast.

Al respecto, Laura Spoya no tardó en manifestar su incomodidad por el hecho y comentó que 'el karma existe'. "No es la primera vez que esto me ha sucedido, que me he equivocado con un número. Fue el hecho y cómo respondió. Quédate con la plata", arremetió