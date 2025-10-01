HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Barcelona vs PSG EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido
Barcelona vs PSG EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido     Barcelona vs PSG EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido     Barcelona vs PSG EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido     
Streamers

Laura Spoya cuenta que yapeó S/500 por error y peruana se negó a devolverlo: "No es mi culpa, ya lo gasté"

Conductora de 'Good Time' compartió su mala experiencia tras transferencia errónea a usuaria de Yape y generó reacciones divididas.

"Armó todo un escándalo", contó Laura Spoya sobre transferencia errónea en Yape.
"Armó todo un escándalo", contó Laura Spoya sobre transferencia errónea en Yape. | Foto: composición LR/ Good Time/ YouTube

La conductora del podcast 'Good Time' en Youtube, Laura Spoya, reveló una mala experiencia que vivió tras realizar una transferencia a través del aplicativo Yape. La modelo explicó que no es la primera vez que le sucede una situación de este tipo, pero que en anteriores oportunidades si logró resolverlo con total normalidad. Esta vez, se llevó una gran sorpresa y no dudó en exponer su incomodidad durante la emisión del programa digital.

Laura Spoya expone incomodidad tras cometer error en Yape

Durante la última edición del podcast 'Good Time' en YouTube, la creadora de contenido Laura Spoya contó una mala experiencia que vivió tras yapear S/500 por error. La modelo aseguró que tenía que realizar la transferencia por la compra de víveres para su hogar, pero se equivocó en el número del destinatario y terminó depositando el dinero a una usuaria que reside en Chiclayo.

PUEDES VER: Ale Morey revela la indignante razón que la obligó a abandonar Good Floro: "No estaba pasándola bien"

lr.pe

Lo anecdótico del caso fue cuando logró contactarse mediante WhatsApp con la usuaria de Yape. La mujer aceptó que recibió el dinero en su cuenta móvil, pero se negó a devolverlo asegurando que ya lo gastó y que hasta divulgaría el caso en redes sociales como una supuesta 'extorsión'.

"Le escribí por WhatsApp. Me respondió superhistérica. ‘No es mi culpa que te hayas equivocado. He tenido que comprar medicinas para mi mamá. Ya lo gasté, no tengo por qué devolverte. No es mi error, llama al banco, si es que me sigues escribiendo, voy a decir que me estás extorsionado y tú vas a salir perdiendo’. Armó todo un escándalo", contó la modelo en el podcast.

PUEDES VER: Streamer Daniela Taquire revela que dejó su carrera tras obtener buenas ganancias en TikTok: “Construí la casa de mi mamá”

lr.pe

Al respecto, Laura Spoya no tardó en manifestar su incomodidad por el hecho y comentó que 'el karma existe'. "No es la primera vez que esto me ha sucedido, que me he equivocado con un número. Fue el hecho y cómo respondió. Quédate con la plata", arremetió

Notas relacionadas
Youtuber Furrey cuenta cómo reaccionó a broma de Damián sobre perder su nacionalidad peruana: "Casi me da un infarto"

Youtuber Furrey cuenta cómo reaccionó a broma de Damián sobre perder su nacionalidad peruana: "Casi me da un infarto"

LEER MÁS
Mario Irivarren lamenta fallecimiento de su abuelo y relata lo difícil que fue darle la noticia a su madre: "Fue complicado"

Mario Irivarren lamenta fallecimiento de su abuelo y relata lo difícil que fue darle la noticia a su madre: "Fue complicado"

LEER MÁS
Curwen promete que regalará 10.000 panes con chicharrón con el 'Pelao' si Perú gana el 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos: "Todos te aman"

Curwen promete que regalará 10.000 panes con chicharrón con el 'Pelao' si Perú gana el 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos: "Todos te aman"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ale Morey revela la indignante razón que la obligó a abandonar Good Floro: "No estaba pasándola bien"

Ale Morey revela la indignante razón que la obligó a abandonar Good Floro: "No estaba pasándola bien"

LEER MÁS
Jhovan Tomasevich muestra su respaldo a Gustavo Salcedo y en redes lo critican: "Nada justifica la agresión"

Jhovan Tomasevich muestra su respaldo a Gustavo Salcedo y en redes lo critican: "Nada justifica la agresión"

LEER MÁS
Streamer inglés capta en transmisión de Kick fuerte terremoto de magnitud 6,9 en Filipinas

Streamer inglés capta en transmisión de Kick fuerte terremoto de magnitud 6,9 en Filipinas

LEER MÁS
Milenka Nolasco se pronuncia tras infidelidad de Juanpa con joven ecuatoriana: "¿Quién es él y ella al lado mío?"

Milenka Nolasco se pronuncia tras infidelidad de Juanpa con joven ecuatoriana: "¿Quién es él y ella al lado mío?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte Superior de Justicia de Cajamarca recibe reconocimiento nacional por sus Buenas Prácticas de Ecoeficiencia 2025

El lente bajo amenaza: más de 20 periodistas han sufrido agresiones por parte de la PNP en las últimas manifestaciones

SBS abre consulta pública sobre reglamento de AFP que permitirá participación de bancos y aseguradoras

Streamers

Ale Morey revela la indignante razón que la obligó a abandonar Good Floro: "No estaba pasándola bien"

Jhovan Tomasevich muestra su respaldo a Gustavo Salcedo y en redes lo critican: "Nada justifica la agresión"

Streamer inglés capta en transmisión de Kick fuerte terremoto de magnitud 6,9 en Filipinas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

El lente bajo amenaza: más de 20 periodistas han sufrido agresiones por parte de la PNP en las últimas manifestaciones

Nueva derrota para López Aliaga: Juez de EE. UU. le niega a MML buscar pruebas contra la empresa de Rutas de Lima

Congresistas esperan que Juan Santiváñez renuncie y dilatan moción de censura en su contra

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota