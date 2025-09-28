La joven ecuatoriana brindó detalles de su relación con Juanpa y cómo es que este aún mantenía sus acercamientos a Milenka Nolasco. | Foto: composición LR/ TikTok/@leobrichow

En redes sociales volvió a sonar el nombre de Milenka Nolasco luego de que se viralizaran las declaraciones de una joven ecuatoriana, quien afirmó mantener una relación sentimental con el influencer Juanpa, conocido por su cercanía romántica con la streamer peruana. Según comentó en show cómico, conoció al creador de contenido en el Miami Open, torneo anual de tenis profesional en los Estados Unidos, sin embargo, nunca imaginó que se dedicaba al streaming.

"Salí con un influencer, pero no es ecuatoriano. Son famosos en Perú. Yo lo conocí en el Miami Open que es como de tenis. Yo no lo conocí siendo influencer. Lo conocí vendiendo churros en un puesto de un food truck", detalló. Sin embargo, lo que más llamó la atención del público fue que comenzó a frecuentarse con Juanpa, mientras este mantenía una relación romántica con la streamer Milenka Nolasco.

Ecuatoriana asegura que salía con Juanpa mientras se veía con Milenka Nolasco

De acuerdo con su versión, mientras se encontraba en Miami, Juanpa la invitaba a salir constantemente y la engreía con detalles. Incluso, mencionó haber conocido a la familia del influencer para el día de su cumpleaños. No obstante, la situación cambiaba en ciertos días, cuando él desaparecía de manera intermitente. Aunque reveló que, en ese momento, no le dio importancia, se percató que las ausencias de influencer coincidían con las visitas de Milenka a Miami.

"Era superlindo. Me llevaba flores, regalos. Estuvimos así unos meses. Me veía todos los días. Hasta en mi cumpleaños. Hasta en mi cumpleaños la familia (de él) me recibió con un pastel. Desapareció intermitentemente y coincidía justo cuando ella venía a Miami. Recién me entero de que, en uno de esos días que no me contestaba, se filtró la foto de ellos dos desn*** con fecha y todo en TikTok", explicó.

Tras enterarse de lo ocurrido, la joven cortó toda comunicación con el tiktoker. Sin embargo, explicó que este le envía transacciones bancarias de un dólar con mensajes para pedirle que le permita conversar y explicarle la situación.

"Ellos habían salido un mes antes de conocerme y yo no sabía. No metan cachos chicos. Me siguió buscando y como yo lo bloqueé de todos lados me empezó a hacer transacciones de un dólar, tengo ahora 30 dólares, con mensajes diciéndome que por favor vuelva, que todo (lo de Milenka) es por a fama y los números", señaló.

El clip rápidamente se volvió viral en redes sociales y ya cuenta con más de 40.000 reacciones.