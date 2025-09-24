Benno Krieger, periodista de Alemania, ha sorprendido luego de contar sus curiosas anécdotas que le han pasado durante su estadía en el Perú. Krieger, relató cómo es que, se llevó una sorpresa al observar en las calles de Lima, diversos locales donde se compraba cabello humano.

El joven periodista lleva haciendo pasantías para el canal de TV, Latina. Precisamente, sus relatos han llamado la atención, sobre todo, por el impensado negocio relacionado con el cabello. "No pensaba que había un negocio detrás de ellos".

"Me parece que el cabello de la gente en Perú y en Latinoamérica en general es más denso y voluminoso", comentó Benno Krieger. Sin embargo, relató cómo es que, paseando en Lima o en alguna comisión, quedó sorprendido al ver diversos locales ofreciendo a través de anuncios la compra del cabello. "En varios sitios en el país vi carteles diciendo se 'compra cabello'".

Su asombro fue aún más cuando se enteró de que realmente sí hay toda una industria detrás del cabello natural. "Primero pensaba que era un chiste, pero después encontré varias tiendas vendiendo y comprado cabello", comentó sorprendido el periodista.

El video muestra las experiencias que ha tenido el joven alemán durante su estadía en Perú. Por ejemplo, también se animó a contar sobre su asombro de la cultura por la gastronomía nacional. "Siento que a la gente les gusta mucho comer y que la comida es más central para las personas. Mientras en Alemania, la cultura es más centrada en las bebidas, por ejemplo, en las cervezas o vinos regionales", precisó.