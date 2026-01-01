HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención hoy, 1 de enero, en supermercados?
¿Habrá atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     ¿Habrá atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     ¿Habrá atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     
Tendencias

Conductor peruano causa sensación al colocar ‘ropa interior’ amarilla a su auto: “Perú ganándole a la IA”

La peculiar idea generó cientos de divertidos comentarios en redes sociales, donde los usuarios celebran la creatividad.

Divertidas reacciones en línea ante la creatividad de un conductor peruano.
Divertidas reacciones en línea ante la creatividad de un conductor peruano. | Foto: composición LR/ TikTok

Un conductor peruano se convirtió en el centro de atención debido al singular aspecto que le dio a su vehículo. En medio de la temporada de rituales para atraer buena suerte, decidió colocar una prenda amarilla, parecida a ‘ropa interior’, en la parte trasera de su auto, lo que despertó la curiosidad de los transeúntes y generó cientos de reacciones en TikTok.

Conductor sorprende al decorar su auto con prenda amarilla para atraer la buena suerte

Un clip viral de TikTok muestra la peculiar decoración, que se asemejaba a una tanga o hilo dental amarillo, colocada de tal manera que parecía que la unidad 'recibiría el Año Nuevo con buena suerte'.

PUEDES VER: Joven le propuso matrimonio a su pareja en pleno concierto de Armonía 10, pero fue rechazado: "No puedo"

lr.pe

En lugar de ser vista como algo inapropiado, la escena fue interpretada como una expresión popular de la tradición de usar amarillo para atraer prosperidad. Cabe resaltar, que utilizar este color se asocia con la suerte y la energía positiva.

Divertidas reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, cientos de usuarios compartieron divertidas reacciones y resaltaron la creatividad. "Perú ganándole a la IA", fue uno de los comentarios más frecuentes.

PUEDES VER: Taxista en Lima causa sorpresa al intentar cobrar S/300 por carrera y desata reacciones: "Más barato sale en avión"

lr.pe

"¿De dónde sacan todas esas ideas?", "Lo bueno es que encontró su talla", "Es en serio eso", "Ni yo encontré mi talla", "Aquí en Perú lo imposible se hace posible", "Con encaje y todo", "Definitivamente en Perú nunca te aburres", "Veo una necesidad para fin del año 2026", bromearon usuarios en TikTok.

Notas relacionadas
Cubano graba su reacción al canjear por primera vez su pavo navideño: "Vamos a cenar avestruz este fin de año"

Cubano graba su reacción al canjear por primera vez su pavo navideño: "Vamos a cenar avestruz este fin de año"

LEER MÁS
Mototaxista adorna su unidad para el Año Nuevo y desata furor: "No sé si ir a mi casa o al 2026"

Mototaxista adorna su unidad para el Año Nuevo y desata furor: "No sé si ir a mi casa o al 2026"

LEER MÁS
Fallece tiktoker peruano Fernando Ramos 'Chaturry' y su hermana le dedica emotivo mensaje: "Me soltaste"

Fallece tiktoker peruano Fernando Ramos 'Chaturry' y su hermana le dedica emotivo mensaje: "Me soltaste"

LEER MÁS
Los memes más graciosos y virales de la Nochebuena y Navidad 2025 que arrasan en redes

Los memes más graciosos y virales de la Nochebuena y Navidad 2025 que arrasan en redes

LEER MÁS
Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: “Pensó que era una TV”

Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: “Pensó que era una TV”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruano compró luces de bengala para el Año Nuevo, pero detalle lo decepciona al encenderlo: “Te voy a encontrar, ambulante”

Peruano compró luces de bengala para el Año Nuevo, pero detalle lo decepciona al encenderlo: “Te voy a encontrar, ambulante”

LEER MÁS
Mototaxista adorna su unidad para el Año Nuevo y desata furor: "No sé si ir a mi casa o al 2026"

Mototaxista adorna su unidad para el Año Nuevo y desata furor: "No sé si ir a mi casa o al 2026"

LEER MÁS
Este ascensor de 20 pisos fue construido sobre un cerro de Surco y desafía la ingeniería: tiene asientos y funciona desde hace 15 años

Este ascensor de 20 pisos fue construido sobre un cerro de Surco y desafía la ingeniería: tiene asientos y funciona desde hace 15 años

LEER MÁS
Niña mexicana se emociona hasta las lágrimas al cantar cumbia de Rossy War en concierto

Niña mexicana se emociona hasta las lágrimas al cantar cumbia de Rossy War en concierto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Tendencias

Cubano graba su reacción al canjear por primera vez su pavo navideño: "Vamos a cenar avestruz este fin de año"

Mototaxista adorna su unidad para el Año Nuevo y desata furor: "No sé si ir a mi casa o al 2026"

Joven le propuso matrimonio a su pareja en pleno concierto de Armonía 10, pero fue rechazado: "No puedo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025