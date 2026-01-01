Conductor peruano causa sensación al colocar ‘ropa interior’ amarilla a su auto: “Perú ganándole a la IA”

Un conductor peruano se convirtió en el centro de atención debido al singular aspecto que le dio a su vehículo. En medio de la temporada de rituales para atraer buena suerte, decidió colocar una prenda amarilla, parecida a ‘ropa interior’, en la parte trasera de su auto, lo que despertó la curiosidad de los transeúntes y generó cientos de reacciones en TikTok.

Conductor sorprende al decorar su auto con prenda amarilla para atraer la buena suerte

Un clip viral de TikTok muestra la peculiar decoración, que se asemejaba a una tanga o hilo dental amarillo, colocada de tal manera que parecía que la unidad 'recibiría el Año Nuevo con buena suerte'.

En lugar de ser vista como algo inapropiado, la escena fue interpretada como una expresión popular de la tradición de usar amarillo para atraer prosperidad. Cabe resaltar, que utilizar este color se asocia con la suerte y la energía positiva.

Divertidas reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, cientos de usuarios compartieron divertidas reacciones y resaltaron la creatividad. "Perú ganándole a la IA", fue uno de los comentarios más frecuentes.

"¿De dónde sacan todas esas ideas?", "Lo bueno es que encontró su talla", "Es en serio eso", "Ni yo encontré mi talla", "Aquí en Perú lo imposible se hace posible", "Con encaje y todo", "Definitivamente en Perú nunca te aburres", "Veo una necesidad para fin del año 2026", bromearon usuarios en TikTok.