Pan con Chicharrón gana el 'Mundial de Desayunos'
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      
Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP
Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     
Este es el 'ostentoso' premio que Ibai le otorgó al Perú por ganar el 'Mundial de desayunos': "La levanto en honor a los peruanos"

Perú obtuvo el primer lugar en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos y el streamer español Ibai Llanos entregó al país el codiciado trofeo como símbolo del triunfo del pan con chicharrón sobre la arepa venezolana.

Este es el 'ostentoso' premio que Ibai le otorgó al Perú por ganar el 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos
Este es el 'ostentoso' premio que Ibai le otorgó al Perú por ganar el 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos | Foto: composición LR/Ibai Llanos

El pan con chicharrón peruano logró conquistar a millones de usuarios en redes sociales y se impuso frente a la arepa venezolana en la gran final del ‘Mundial de Desayunos’. La competencia, organizada por el streamer español Ibai Llanos, buscó reconocer al desayuno más emblemático del mundo a través de votaciones abiertas en plataformas digitales como TikTok, Instagram y YouTube. El resultado fue un éxito sin precedentes para la gastronomía criolla del Perú, que mostró su potencial no solo en sabor, sino también en movilización y orgullo nacional.

Este evento, que reunió platos típicos de diversos países, tuvo a la audiencia como juez y permitió que cada participante defendiera su propuesta culinaria. En ese contexto, el pan con chicharrón —acompañado de camote frito y salsa criolla— se posicionó frente a millones de espectadores de todo el mundo.

PUEDES VER: Final del 'Mundial de Desayunos' HOY EN VIVO: el pan con chicharrón se corona campeón del desafío de Ibai Llanos

¿Cuál es el ‘ostentoso’ premio que Ibai le otorgó al Perú?

Tras el cierre de las votaciones, en una final casi igualada entre el país frente a la arepa de Venezuela, Ibai Llanos presentó la codiciada sartén dorada, trofeo oficial del ‘Mundial de Desayunos’. Según el propio streamer, se trató de una pieza elaborada por “el mejor restaurante del mundo” y diseñada para rendir homenaje al país ganador. “La levanto en honor a los peruanos”, expresó Ibai al mostrar el galardón ante miles de espectadores.

Este premio no solo representa un triunfo culinario, sino también un homenaje al esfuerzo colectivo de millones de votantes. Perú celebró en redes sociales y algunos compatriotas incluso salieron a las calles a festejar este logro, que consolida la reputación del país como capital gastronómica de América Latina.  

¿Ibai probará el pan con chicharrón?

Al final del video, el propio Ibai Llanos anunció que en sus próximos videos degustará los desayunos que participaron en el Mundial de Desayuno, incluido el emblemático pan con chicharrón del Perú. Esta decisión generó expectativas en su comunidad, que espera ver la reacción del streamer al probar el plato ganador y conocer su opinión sobre el sabor y la textura de este clásico criollo.

¡Pan con chicharrón es el campeón en el 'Mundial de desayunos' de Ibai! Perú derrotó a la arepa venezolana en una votación muy reñida

¡Pan con chicharrón es el campeón en el 'Mundial de desayunos' de Ibai! Perú derrotó a la arepa venezolana en una votación muy reñida

Final del 'Mundial de Desayunos' HOY EN VIVO: el pan con chicharrón se corona campeón del desafío de Ibai Llanos

Final del 'Mundial de Desayunos' HOY EN VIVO: el pan con chicharrón se corona campeón del desafío de Ibai Llanos

Ibai anuncia la fecha de cierre de las votaciones de la final Perú vs. Venezuela del 'Mundial de desayunos'

Ibai anuncia la fecha de cierre de las votaciones de la final Perú vs. Venezuela del 'Mundial de desayunos'

Streamer Zully explicó por qué TikTok la bloqueó de los EN VIVO hasta 2030: "Estaban obsesionados conmigo"

Streamer Zully explicó por qué TikTok la bloqueó de los EN VIVO hasta 2030: "Estaban obsesionados conmigo"

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

Influencer Josi Martínez narra cómo fue la conmovedora escena con su mamá al revelarle su orientación sexual: "Tenía mucho miedo"

Influencer Josi Martínez narra cómo fue la conmovedora escena con su mamá al revelarle su orientación sexual: “Tenía mucho miedo”

Ibai anuncia la fecha de cierre de las votaciones de la final Perú vs. Venezuela del 'Mundial de desayunos'

Ibai anuncia la fecha de cierre de las votaciones de la final Perú vs. Venezuela del 'Mundial de desayunos'

