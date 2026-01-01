Un joven peruano que se alistaba para recibir el Año Nuevo se llevó una sorpresa inesperada tras realizar la compra de unas supuestas luces de bengala. Mediante TikTok, el muchacho compartió su frustración luego de adquirir el producto a un vendedor ambulante. Como era de esperarse, el clip generó un sinfín de reacciones divertidas en redes sociales.

Joven peruano compra luces de bengala y se quedó sorprendido al encenderlo

De acuerdo al clip viral en la cuenta dimelofloew en TikTok, un joven peruano mostró su experiencia al comprar un paquetito de luces de bengala. Sin embargo, su sorpresa llegó cuando intentó encenderlo a la medianoche y el resultado fue algo completamente distinto.

Al momento de encenderlo, el supuesto artículo pirotécnico no desprendió chispas ni brillo característico de las bengalas. En lugar de eso, comenzó a liberar humo y un olor intenso, dando a mostrar que era un incienso. Entre reclamos, el hombre grabó un video para TikTok lanzando un mensaje directo al comerciante ambulante. "Te voy a encontrar, vendedor ambulante", reaccionó en tono de broma, aunque visiblemente frustrado.

Usuarios en redes sociales reaccionan tras la decepción del pirotécnico

Al respecto, decenas de usuarios tomaron con bastante humor el hecho y otros comentaron que incluso fue favorecido. El video viral acumula más de 80.000 visualizaciones en la plataforma china.

"Ahora tu casita tendrá un buen aroma", "Es para espantar las moscas, creo", "Tendrás mucha bendición este año", "O sea terminaste ganando, eso está más caro", "Mira el lado bueno, te va a durar más", "Saliste ganando", indicaron en TikTok.