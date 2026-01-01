HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención hoy, 1 de enero, en supermercados?
Peruano compró luces de bengala para el Año Nuevo, pero detalle lo decepciona al encenderlo: “Te voy a encontrar, ambulante”

Joven esperaba el brillo de las bengalas, pero en su lugar el resultado fue muy diferente. Clip es viral en TikTok

Usuarios en redes sociales compartieron reacciones divertidas.
Usuarios en redes sociales compartieron reacciones divertidas. | Foto: composición LR/ TikTok

Un joven peruano que se alistaba para recibir el Año Nuevo se llevó una sorpresa inesperada tras realizar la compra de unas supuestas luces de bengala. Mediante TikTok, el muchacho compartió su frustración luego de adquirir el producto a un vendedor ambulante. Como era de esperarse, el clip generó un sinfín de reacciones divertidas en redes sociales.

Joven peruano compra luces de bengala y se quedó sorprendido al encenderlo

De acuerdo al clip viral en la cuenta dimelofloew en TikTok, un joven peruano mostró su experiencia al comprar un paquetito de luces de bengala. Sin embargo, su sorpresa llegó cuando intentó encenderlo a la medianoche y el resultado fue algo completamente distinto.

PUEDES VER: Joven le propuso matrimonio a su pareja en pleno concierto de Armonía 10, pero fue rechazado: "No puedo"

Al momento de encenderlo, el supuesto artículo pirotécnico no desprendió chispas ni brillo característico de las bengalas. En lugar de eso, comenzó a liberar humo y un olor intenso, dando a mostrar que era un incienso. Entre reclamos, el hombre grabó un video para TikTok lanzando un mensaje directo al comerciante ambulante. "Te voy a encontrar, vendedor ambulante", reaccionó en tono de broma, aunque visiblemente frustrado.

Usuarios en redes sociales reaccionan tras la decepción del pirotécnico

Al respecto, decenas de usuarios tomaron con bastante humor el hecho y otros comentaron que incluso fue favorecido. El video viral acumula más de 80.000 visualizaciones en la plataforma china.

PUEDES VER: Taxista en Lima causa sorpresa al intentar cobrar S/300 por carrera y desata reacciones: "Más barato sale en avión"

"Ahora tu casita tendrá un buen aroma", "Es para espantar las moscas, creo", "Tendrás mucha bendición este año", "O sea terminaste ganando, eso está más caro", "Mira el lado bueno, te va a durar más", "Saliste ganando", indicaron en TikTok.

