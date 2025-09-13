Un tiktoker venezolano no dudó en compartir su felicidad luego de que el pan con chicharrón ganó el 'Mundial de desayunos'. La competencia virtual, promovida por el streamer español Ibai Llanos, culminó este viernes y dejó en el segundo lugar a la arepa. El extranjero enfatizó que se debe celebrar el sabor de la comida latina.

Venezolano felicita a Perú tras ganar en el 'Mundial de desayunos'

El tiktoker Gabriel Herrera exhortó a sus compatriotas a celebrar la victoria peruana pese a que perdieron en el 'Mundial de desayunos'. Enfatizó que es necesario reconocer la gastronomía peruana y que lo más importante de esta reñida votación es demostrar al mundo que el sabor latino se lleva con mucho orgullo.

"Venezuela perdimos la final del ‘Mundial de desayunos’. Pero como soy buen perdedor, hoy toca honrar a nuestro rival, a Perú. Felicitaciones Perú. Aunque esta vez Venezuela no se llevó la corona, lo importante es el orgullo latino y celebrar nuestros sabores. ¡Qué desayuno tan brutal!", resaltó en redes sociales.

Tiktoker comparte su experiencia el probar el pan con chicharrón

De esta forma, el venezolano compartió su experiencia al probar el pan con chicharrón. Por ejemplo, quedó impresionado con la cantidad de salsas que hay para acompañarlo. También resaltó lo crujiente que es el cerdo y saborcito de la salsa criolla. "La cebolla me recuerda al ceviche. Delicioso, como se ve, sabe, buena recomendación", enfatizó a través de TikTok.

Al respecto, varios usuarios en redes sociales resaltaron su humildad y la visibilidad mundial que ganaron los platillos en competencia. "Bendito mi querido Perú y su gastronomía", "Muchas gracias por tomarlo con alegría", "Gracias amigo, la arepa también es muy sabrosa", "Esa es la actitud, soy peruana y no he comido arepa, pero lo haré", "Gracias por tu respeto hacia nuestro desayuno", reaccionaron.