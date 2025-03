Mario Colomina es un influencer español que ha demostrado un profundo cariño por Perú, especialmente por su gastronomía. Su pasión lo lleva a recorrer todo el país, probando diversos platos y compartiendo sus opiniones a través de sus videos. En lugar de solo comer comida española, Mario disfruta degustando platos peruanos en España y calificando su sabor.



Mario Colomina en la llegada del Ño Carnavalón



Colomina tenía algo pendiente para este año: sumarse al Carnaval de Cajamarca. El último sábado 1 de febrero, el youtuber español fue parte de la llegada del Ño Carnavalón y recorrió varias cuadras de la ciudad de Cajamarca, donde recibió globazos de agua y fue embarrado con pintura por el público.



Al llegar al Qhapaq Ñan, Mario siguió con las celebraciones a ritmo de la música tradicional de Cajamarca, que en un primer momento estuvo a cargo de los Hermanos Sánchez. Además, aprovechó para tomarse fotografías con hombres y mujeres que se dieron cita al evento, que fue catalogado por Colomina como el mejor carnaval del mundo.



“Gracias, Cajamarca, por dejarme vivir el mejor carnaval. Ni el de Brasil te supera. Mucha pintura, juerga y diversión vivimos, sobre todo con todo el cariño de la gente. Y hoy seguimos con más”, manifestó el europeo.

Mario Colomina mostró lo feliz que lo pasó en el Carnaval de Cajamarca. Foto: Instagram.

Mario Colomina recomienda el Carnaval de Cajamarca



En otra publicación de Instagram, Mario expresó: “Considerada como la capital del carnaval, Cajamarca ofrece la mejor fiesta: con pintura, música, trago y sobre todo, mucha diversión. Vienen personas de todo el mundo para disfrutar este día y nadie se libra de acabar pintados. Creo que todos deberíamos de disfrutar de este carnaval al menos una vez en la vida”.

Por otro lado, Mario Colomina prometió volver a Cajamarca. “Este es el ejemplo de que el Perú me volvió a sorprender una vez más y los cajamarquinos lo dan todo por su mayor fiesta, contratando a grupos de cumbia para hacer bailar hasta a este español. Este carnaval no tiene nada que envidiar a otros de Latinoamérica. Para mí, mucho más divertido que el de Brasil, siendo una experiencia que reúne a personas de todo el mundo con el fin de pasarlo bien. Esta fue mi primera, pero no mi última vez. El próximo año te espero”, concluye el influencer, quien también participó en el desfile de patrullas y comparsas.