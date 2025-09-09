HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Streamers

Curwen promete que regalará 10.000 panes con chicharrón con el 'Pelao' si Perú gana el 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos: "Todos te aman"

Curwen, entre risas, mencionó que regalaría 10.000 panes con chicharrón con el 'Pelao' si Perú gana el 'Mundial de desayunos'. El evento ha generado un fenómeno digital, con millones de votos en Instagram, TikTok y YouTube a favor de los desayunos de cada país.

Curwen realizó una insólita promesa en un programa de Habla Good al asegurar que regalaría 10.000 panes con chicharrón con el 'Pelao' si Perú ganaba el 'Mundial de desayunos'.
Curwen realizó una insólita promesa en un programa de Habla Good al asegurar que regalaría 10.000 panes con chicharrón con el 'Pelao' si Perú ganaba el 'Mundial de desayunos'. | Foto: Composición LR/ YouTube de Habla Good/ Andina

Perú logró meterse a la gran final del ‘Mundial de desayunos’ tras vencer a Chile en una reñida semifinal: el pan con chicharrón superó a la tradicional marraqueta y desató la emoción de miles de hinchas peruanos. El torneo, organizado por el streamer español Ibai Llanos, ha encendido la fiebre en redes sociales, donde millones de usuarios en Instagram, TikTok y YouTube votan con pasión por los platos que representan a sus países, convirtiendo esta competencia en todo un fenómeno digital.

La emoción del ‘Mundial de desayunos’ también alcanzó a los integrantes del programa de streaming Habla Good. Entre bromas y carcajadas, comentaron la promesa de Phillip Chu Joy, quien aseguró que regalaría 100 panes con chicharrón si Perú levantaba el título. Pero la cosa no quedó ahí: animado por el momento, Víctor Caballero, mejor conocido como Curwen, prometió que regalaría 10.000 panes con chicharrón con el 'Pelao' si el país lograba esa hazaña.

PUEDES VER: Curwen niega que su nuevo programa en La República compita con Good Time en Youtube: "No tiene nada que ver"

lr.pe

Curwen promete que regalará 10.000 panes con chicharrón si Perú gana 'Mundial de desayunos'

Entre carcajadas, Curwen aclaró su arriesgada promesa: “El ‘Pelao’ pone S/9.990 y yo pongo S/10”, bromeó, desatando la risa de sus compañeros y de los seguidores que los veían en vivo. El chat se encendió de inmediato con comentarios divertidos: algunos proclamaban al ‘Pelao’ como futuro presidente, mientras otros aseguraban que ya estaban listos para hacer cola por su pan con chicharrón. Con humor, el creador de contenido remató: “La gente te ama, ‘Pelao’”.

Esto originó la respuesta del 'Pelao', quien, entre risas, mencionó que las personas que le daban buenos comentarios en ese directo se vendían por un pan con chicharrón. “Cómo venden su opinión”, dijo, lo que provocó las carcajadas de sus demás compañeros.

Notas relacionadas
Chofer que atropelló al streamer 'Furrey' sale en libertad: "Ha sido una pesadilla para mí"

Chofer que atropelló al streamer 'Furrey' sale en libertad: "Ha sido una pesadilla para mí"

LEER MÁS
Furrey regresa a Habla Good con entrada épica de Dragon Ball Z: "Felizmente estoy bien"

Furrey regresa a Habla Good con entrada épica de Dragon Ball Z: "Felizmente estoy bien"

LEER MÁS
Youtuber Furrey revela que perdió la memoria tras el accidente: "Fue tan trágico el accidente que no me acuerdo"

Youtuber Furrey revela que perdió la memoria tras el accidente: "Fue tan trágico el accidente que no me acuerdo"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

LEER MÁS
Usuarios critican a alcalde de Ate por respuesta a madre de familia: "Tú te puedes comprar leche. Trabaja"

Usuarios critican a alcalde de Ate por respuesta a madre de familia: "Tú te puedes comprar leche. Trabaja"

LEER MÁS
Arepa venezolana: ¿cuántos votos obtuvo y a qué países venció el rival de Perú en la final del 'Mundial de los desayunos' de Ibai?

Arepa venezolana: ¿cuántos votos obtuvo y a qué países venció el rival de Perú en la final del 'Mundial de los desayunos' de Ibai?

LEER MÁS
Franco Vidal ofrece S/2.000 de recompensa a la persona que le devuelva sus lentes Cartier: “Fue un regalo de mi padre”

Franco Vidal ofrece S/2.000 de recompensa a la persona que le devuelva sus lentes Cartier: “Fue un regalo de mi padre”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elisabet Lann, ministra de Salud de Suecia, se desmayó en conferencia de prensa cuando era presentada al cargo

¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia EN VIVO HOY por el cierre de las Eliminatorias?

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Streamers

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

Usuarios critican a alcalde de Ate por respuesta a madre de familia: "Tú te puedes comprar leche. Trabaja"

Arepa venezolana: ¿cuántos votos obtuvo y a qué países venció el rival de Perú en la final del 'Mundial de los desayunos' de Ibai?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota