Curwen realizó una insólita promesa en un programa de Habla Good al asegurar que regalaría 10.000 panes con chicharrón con el 'Pelao' si Perú ganaba el 'Mundial de desayunos'. | Foto: Composición LR/ YouTube de Habla Good/ Andina

Curwen realizó una insólita promesa en un programa de Habla Good al asegurar que regalaría 10.000 panes con chicharrón con el 'Pelao' si Perú ganaba el 'Mundial de desayunos'. | Foto: Composición LR/ YouTube de Habla Good/ Andina

Perú logró meterse a la gran final del ‘Mundial de desayunos’ tras vencer a Chile en una reñida semifinal: el pan con chicharrón superó a la tradicional marraqueta y desató la emoción de miles de hinchas peruanos. El torneo, organizado por el streamer español Ibai Llanos, ha encendido la fiebre en redes sociales, donde millones de usuarios en Instagram, TikTok y YouTube votan con pasión por los platos que representan a sus países, convirtiendo esta competencia en todo un fenómeno digital.

La emoción del ‘Mundial de desayunos’ también alcanzó a los integrantes del programa de streaming Habla Good. Entre bromas y carcajadas, comentaron la promesa de Phillip Chu Joy, quien aseguró que regalaría 100 panes con chicharrón si Perú levantaba el título. Pero la cosa no quedó ahí: animado por el momento, Víctor Caballero, mejor conocido como Curwen, prometió que regalaría 10.000 panes con chicharrón con el 'Pelao' si el país lograba esa hazaña.

Curwen promete que regalará 10.000 panes con chicharrón si Perú gana 'Mundial de desayunos'

Entre carcajadas, Curwen aclaró su arriesgada promesa: “El ‘Pelao’ pone S/9.990 y yo pongo S/10”, bromeó, desatando la risa de sus compañeros y de los seguidores que los veían en vivo. El chat se encendió de inmediato con comentarios divertidos: algunos proclamaban al ‘Pelao’ como futuro presidente, mientras otros aseguraban que ya estaban listos para hacer cola por su pan con chicharrón. Con humor, el creador de contenido remató: “La gente te ama, ‘Pelao’”.

Esto originó la respuesta del 'Pelao', quien, entre risas, mencionó que las personas que le daban buenos comentarios en ese directo se vendían por un pan con chicharrón. “Cómo venden su opinión”, dijo, lo que provocó las carcajadas de sus demás compañeros.