Martín Vizcarra abandona el penal de Barbadillo: así fue la salida del expresidente tras fallo del Poder Judicial

El expresidente Martín Vizcarra salió en libertad este jueves 4 de septiembre tras haber permanecido 20 días en prisión preventiva por los presuntos actos de corrupción en los casos de Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. Ante esta situación, simpatizantes llegaron hasta Ate con banderolas y pancartas para celebrar la liberación del exmandatario.

