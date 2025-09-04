Martín Vizcarra abandona el penal de Barbadillo: así fue la salida del expresidente tras fallo del Poder Judicial
El expresidente Martín Vizcarra salió en libertad tras haber permanecido 20 días en prisión preventiva por los presuntos actos de corrupción en los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. Simpatizantes llegaron hasta Ate para celebrar la liberación del exmandatario.
El expresidente Martín Vizcarra salió en libertad este jueves 4 de septiembre tras haber permanecido 20 días en prisión preventiva por los presuntos actos de corrupción en los casos de Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. Ante esta situación, simpatizantes llegaron hasta Ate con banderolas y pancartas para celebrar la liberación del exmandatario.
El exmandatario permaneció 20 días en prisión preventiva por los presuntos actos de corrupción en los casos de Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.