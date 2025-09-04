HOYSuscripcion LR Focus

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras salir en libertad: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"

El expresidente Martín Vizcarra fue excarcelado luego de que el Poder Judicial revocó los 5 meses de prisión preventiva en su contra.

Martín Vizcarra se pronuncia tras salir del penal de Barbadillo. Foto: Carlos Felix/URPI-LR
Martín Vizcarra se pronuncia tras salir del penal de Barbadillo. Foto: Carlos Felix/URPI-LR

El expresidente Martín Vizcarra salió del penal de Barbadillo este jueves 4 de septiembre, luego de que el Poder Judicial ordenó su excarcelación. El exmandatario cumplía un mandato de 5 meses de prisión preventiva en el marco de las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. En ese sentido, Vizcarra Cornejo rompió su silencio y aseguró que no se fugará del Perú.

"La Tercera Sala de Apelaciones, con tres magistrados, cada uno haciendo un análisis, por unanimidad, han determinado que la prisión preventiva en mi contra ha sido ilegal, porque no se ha cumplido ninguno de los factores que pueden llevarme a una prisión preventiva", dijo.

"Yo en estos 22 días la he pasado muy difícil. El primer día, en la carceleta en La Victoria, he dormido en un piso frío. Me trasladaron sin ningún motivo al penal de Piedras Gordas, he estado cinco días durmiendo en una ubicación al lado de internos contagiados de sida y tuberculosis. A pesar de ello, salgo fortalecido. Uno dice que, en estas circunstancias, conoce a los verdaderos amigos. Y he visto a muchos más amigos de los que he visto siempre. Gracias a mi familia que ha resistido con estoicismo, a los millones de ciudadanos peruanos que me han dado su respaldo", enfatizó.

Noticia en desarrollo...

